Корман Исмаилов смени шефа на "Холдинг БДЖ". Оглавява го доцент от УНСС

Доцент д-р Борислав Арнаудов е избран от борда на директорите за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ. Това става ясно от протокол от днес, депозиран в Агенцията по вписванията. Самото вписване все още не е факт.

Прекратен е договорът за управление на досегашният шеф Мартин Ангелов, който заема този пост от 23 април миналата година.

От документа става ясно, че има протокол от 26 март на министъра на транспорта за овластяване на лице в състава на Съвета на директорите, което да представлява холдинга.

Доцент д-р Арнаудов е преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетика" на факултета "Икономика и инфраструктура" на университета.

Няма промени в дъщерните дружества на холдинга - "БДЖ - Пътнически превози" и "БДЖ - Товарни превози".