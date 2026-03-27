Еврогрупата се опасява от ръст на инфлацията заради кризата в Близкия изток

Събитията в Близкия изток може да доведат до повишаване на инфлацията и намаляване на икономическия растеж в ЕС, заяви днес еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след онлайн заседанието на държавите от еврозоната.

По неговите думи предварителните оценки са трудни заради неяснотите как конфликтът ще се развие, но може да се каже, че тази година не е изключено икономическият растеж в еврозоната да бъде с 0,4 на сто по-малко от предвижданията на Европейската комисия в есенната икономическа прогноза, а инфлацията да се повиши с един процент над очакваното. При дългосрочно запазване на днешните предизвикателства не са изключени още по-големи последици с намаляване на ръста с 0,6 на сто през тази и следващата година, уточни той, цитиран от БТА.

Не изключвам да има допълнителни последици, това не е прогноза, а оценка на възможните отражения, поясни Домбровскис. Той добави, че днес способностите за реакция са по-ограничени, включително заради нарасналите нужди в областта на отбраната.

Председателят на еврогрупата Кириакос Пиеракакис допълни, че явно кризата няма да бъде краткотрайна, както се очакваше по-рано. По неговите думи е необходимо държавите от еврозоната да осигурят целенасочена временна подкрепа за най-уязвимите, но в рамките на съществуващите фискални правила.

Обстановката в Близкия изток се отразява тревожно на икономическата стабилност, търговията, енергетиката и цените, каза той. Ключов въпрос е колко дълго кризата ще продължи, това ще определи мащаба на икономическото отражение, обобщи Пиеракакис. Надяваме се на успокояване на обстановката и енергийната инфраструктура да не пострада допълнително, заяви той.

ЕК вчера представи работен документ, в който отчете, че ЕС е изправен пред възможността от прекъсвания на енергийните доставки и отбеляза, че транспортът остава силно зависим от вноса на петрол и петролни изделия. Има спешна необходимост ЕС да ускори прехода си към електрифицирана икономика, се посочва в документа. Този преход ще изисква значителни инвестиции в чиста енергия и въздействието му върху цените може да отнеме време, допълни комисията.

Нисковъглеродна електрификация остава единственото решение за сигурността на доставките и за трайно справяне с уязвимостта на Европа от външни енергийни сътресения, отчита ЕК. Сред очертаните краткосрочни мерки комисията отбеляза облекчаването на потребителите и осигуряването на целенасочена подкрепа. Комисията уточни, че е необходимо мерките да не водят до прекомерно нарастване на търсенето на газ и петрол.

Отговорът на ЕС трябва да бъде съгласуван, бюджетните разходи за помощта трябва да бъдат ограничени. Държавите трябва да направят необходимото мерките да останат в съответствие с правилата и да не застрашават средносрочната фискална устойчивост, допълни комисията.