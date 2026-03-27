Над 3000 са подали заявление онлайн за компенсация за поскъпването на горивата за ден

За последното денонощие повече от 3000 души са подали заявление по електронен път за компенсация за увеличените цени на горивата чрез Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Всеки, който попада в обхвата на мерките на служебното правителство за компенсиране на физически лица във връзка с увеличените цени на горивата след началото на конфликта в Близкия изток, може да подава заявлението си онлайн. Това става чрез регистрация в Портала с квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на Националния осигурителен институт или ПИК на Националната агенция за приходите.

За целта е необходимо гражданите, които отговарят на критериите на програмата и имат активни профили в Портала egov.bg и в Системата за сигурно електронно връчване, да отворят линка на електронното заявление тук.

По-рано днес служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов съобщи, че над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишените цени на горивата са подадени към 12:00 часа днес. От Министерството на труда и социалната политика посочиха, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час.