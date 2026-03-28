С "Не пътувай сам в колата!" и много бюджетни пари светът гаси шока от горивата

Италия намали акцизите на бензина и дизела с 0,25 евро за литър, Испания ще намали ДДС и на електроенергията. В Азия вече затягат драстично колана

“Когато се возиш сам, все едно возиш Хитлер”. Надписът на този US военновременен плакат призовава американците по време на Втората световна война да прибегнат до споделени пътувания, защото бензинът и каучукът са били необходими за военни нужди.

80 години по-късно бензин и гуми има предостатъчно, независимо че пак се водят войни. Само че горивата вече струват толкова скъпо, че една след друга всички държави се втурват да направят каквото могат, за да смекчат шока.

Южна Корея например, освен че наложи таван върху цените на дребно, въведе от 25 март – засега само за държавните чиновници, ротационна система за ползване на личните автомобили “едно към пет”.

При нея във всеки един от петте работни дни в седмицата

има забрана за движение на автомобили,

чиито регистрационни номера завършват на определена цифра. Например в понеделник има забрана за номера, завършващи на 1 и 6, във вторник – на 2 и 7, и т.н.

Резервна мярка при по-нататъшно ескалиране на цените е ротацията да стане четно-нечетна, т.е. на четните дати ще се движат само колите, завършващи на четна цифра, а на нечетни – останалите.

В деня, в който не можеш да караш колата си, се принуждаваш да търсиш колега, който да сподели пътуването си с теб. Звучи точно като в щатския плакат, само че Хитлер спокойно може да се замени с Путин, защото сегашните котировки на нефта пълнят хазната на Русия – колкото повече горива се консумират, толкова повече пари влизат в нейния бюджет, както и в хазната на останалите производители на петрол.

Засега участието на гражданите в Южна Корея е доброволно, но хората, получаващи заплати от бюджета, са заплашени от глоби по 3 млн. вона (около 2 хил. евро), ако не спазват забраната. Стриктно ще се следят около 1,5 млн. леки коли, собственост на държавни служители, с което се очаква да се спестят около 3 хиляди барела петрол дневно.

Южна Корея не се поколеба да въведе и таван, но не върху цените на бензина и дизела на колонките, а върху горивата на едро. От 13 март литър бензин на едро не може да минава 1724 вона (1,29 долара). Така само за няколко дни от крайна цена на бензина над 2 хиляди вона в бензиностанциите той вече се продава по 1850. Таванът ще се преразглежда на всеки две седмици.

В Азия и особено в Източна Азия състоянието на пазара на горива е такова, че местните правителства

панически търсят начини да намалят ценовия шок, който е много по-голям от този при нас в Европа.

Причината е, че там има и физически недостиг на петрол и газ, тъй като снабдяването е силно зависимо от Ормузкия проток. Затова цени от порядъка на 150 долара за барел в Азия са вече нормални, докато в нашия регион все още са малко над 100 долара. Но както написа преди няколко дни в “24 часа” икономистът Георги Ангелов, вън от съмнение е, че скоро азиатските танкери ще се втурнат да наливат петрол и от други части на света, което ще вдигне цените навсякъде.

Което означава, че мерките, предприемани там сега, може скоро да видим и в Европа. А правителствата в Азия хич не се колебаят и не си поплюват.

Пакистан например обяви, че ще свърши резервите от газ в средата на април, а на горива дори по-рано. Затова се въведоха тежки ограничения върху потреблението на енергия и горива, включително 50% от държавните служители ще работят от вкъщи, а училищата ще затворят за седмици, като мерките ще се разпрострат и върху частния сектор. И в Пакистан, и в редица държави от региона

се оформиха километрични опашки пред бензиностанциите

Във Филипините наложиха 4-дневна работна седмица за държавните служители и обявиха нещо като извънредно енергийно положение.

Президентът Фердинанд Маркос-младши стартира правителствена помощ и одобри временно преминаване към по-нискокачествени и евтини горива.

В Индонезия, където цените на горивата и на тока за бита са частично субсидирани, се наложи да се използва сума, която представлява 1,5% от БВП, за да се потуши шокът от поскъпването.

Освен това от 1 април веднъж седмично учениците ще учат онлайн, а държавните служители ще работят от вкъщи.

Всички тези мерки плюс насърчаване на използването на биодизел са приложени в Тайланд. А в Индия и Китай естествено се обърнаха за доставки на петрол към Русия.

В Япония, която е в същото положение, дори направиха най-голямото в историята на страната освобождаване на резерв от петрол – на практика тя вече разполага с петрол за 45, а не за 90 дни. А 800 милиарда йени (около 5 млрд. долара) бяха излети на пазара, за да се субсидират цените на бензина, дизела, авиационното гориво, мазута и газа.

В Европа положението все още не е толкова критично,

но въпреки това едно по едно правителствата предприемат мерки.

Испания обяви, че ще намали ДДС на горивата и на електроенергията заради рязкото повишение на цените вследствие на войната в Близкия изток. Пакетът от мерки на правителството там е на стойност 5 милиарда евро.

Намаляването на ДДС върху бензина и дизела от 21 на 10% се очаква да понижи цената им с около 30 евроцента на литър. Освен това правителството ще премахне и специфичния 5% данък върху потреблението на електроенергия.

В Испания решиха също да направят и 80% отстъпка от пътните такси за камионите на най-засегнатите индустрии. За селското стопанство е решено да се изплащат субсидии по 20 евроцента за всеки литър гориво.

Италия вече намали акцизите на бензина и дизела с 0,25 евро на литър. Мярката влезе в сила в четвъртък и ще действа 20 дни. За същия период се намалява и акцизът на пропан-бутана - с 0,19 евро на килограм. Паралелно с това правителството на Джорджа Мелони реши да въведе таван от 1,90 евро на литър дизел на бензиностанциите.

Правителството на Швеция пък обяви в понеделник, че

намалява временно акцизите върху бензина и дизела

в опит да омекоти рязкото поскъпване. Там тази мярка трябва да получи и санкцията на парламента, където управляващата коалиция има мнозинство. Предвидено е тази мярка да действа до края на септември.

Първоначално намалението ще бъде до минималното ниво на акциза, което се изисква от Европейския съюз, тъй като в Швеция в момента ставките са по-високи.

Ако междувременно ЕС реши временно да намали минималното ниво, вероятно и в Швеция, както и в останалите страни-членки, акцизите ще бъдат понижени за определен период от време.

Намаляването на акциза сега ще доведе до понижение с около 1 крона (9 евроцента) на литър бензин и с 0,4 крони на литър дизел.

Освен това правителството в Швеция обяви, че

се предвиждат субсидии за домакинствата, но за електроенергията, а не за горивата.

В Сърбия правителството обяви кумулативно намаление на акцизите с до 61%, почти отказвайки се от държавни приходи. Черна гора също намали акциза за евродизела с 50% и за бензина с 25%.

В съседна Румъния засега забраниха износа на бензин и дизел и наложиха таван на търговската надценка, който ще действа до края на юни. Все още се обсъжда размерът на намалението на акциза.

Прави впечатление, че в много държави по света правителствата се насочиха към политики, които целят да потушат последиците само за конкретни индустрии, за които се очаква да са най-засегнати. Няма сведения някоя държава да раздава пари на калпак, включително и в Латинска Америка.

В Чили и в Колумбия например освободиха средства от публични фондове, с които да омекотят цените на горивата. В Бразилия и в Еквадор временно въведоха нулеви акцизи върху дизела и се насочиха към подпомагане на земеделските производители за закупуване на торове.

В САЩ и Канада, които сами са големи производители на петрол, пък се насочиха към освобождаване на петролни резерви. В Канада

временно спряха и налагането на въглероден данък върху дизеловото гориво,

който се плаща от бензиностанциите за всеки продаден литър.

В САЩ вероятно ще спрат до октомври федералния акциз върху дизела, който е 18,4 цента на галон. Мярката обаче все още не е в сила, има само законодателна инициатива за това.

Същевременно има инициатива и да се преразгледат всички регулаторни мерки, които водят до оскъпяване на горивата за превозните средства, и стимули за повишаване на местния добив.

В САЩ цената на бензина скочи с над 27% и надхвърли 3,75 долара за галон, който е около 3,78 литра, като тази граница е надмината за първи път от 2023 г.