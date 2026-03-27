Владимир Малинов: Споразумение с ЕК гарантира доставките по Вертикалния коридор

„Операторите по Вертикалния газов коридор постигнаха с Европейската комисия споразумение за утвърждаване на дългосрочно решение за гарантиране на надеждни доставки за Югоизточна Европа". Тази позиция бе изразена от изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на провела се в Атина, Гърция, среща между компаниите, представители на Европейската комисия и енергийните регулатори. В променящата се енергийна среда днешното споразумение представлява важен етап за енергийната интеграция на региона чрез изграждането на устойчив, конкурентен и надежден енергиен коридор в Югоизточна и Централна Европа.

Договореният търговски подход въвежда нови тарифи, които превръщат Вертикалния коридор във висококонкурентна и стратегическа енергийна артерия за Югоизточна и Централна Европа в особено критичен момент за енергийната сигурност на континента. По-конкретно, операторите на преносни системи за първи път ще предлагат пълния набор от продукти за капацитет на дневна, месечна, тримесечна и годишна база, считано от газовата година 2026–2027 (октомври 2026 г.), при изключително конкурентни тарифи. Този ценови подход значително повишава привлекателността на предлаганите продукти, като същевременно осигурява на ползвателите по-добра предвидимост на разходите и възможност за дългосрочно енергийно планиране. По този начин Вертикалният коридор се утвърждава като ключов маршрут за енергийни доставки в региона и като важен инструмент за засилване на диверсификацията и енергийната сигурност на Европа.

За преходния период до пълното въвеждане на новите продукти, операторите на преносни системи подават искане до компетентните национални регулаторни органи за удължаване на наличността на съществуващите продукти до октомври 2026 г., с цел подпомагане сигурността на доставките за Украйна.

"Целта ни е новите условия да бъдат предложени на търга за годишен капацитет на 6 юли и да бъдат валидни за всички търгове за капацитет от началото на новата газова година", подчерта Владимир Малинов. По думите му предоставянето на всички необходими условия от страна на операторите за подобряване привлекателността на Вертикалния коридор е от водещо значение за енергийната сигурност в региона с оглед на настоящата геополитическа обстановка. „Предприетите от нас стъпки допринасят и за дългосрочно гарантиране на доставки на втечнен природен газ за региона от сигурни източници като САЩ и други", допълни Малинов. „Операторите предлагат да се удължи и одобрението за трите маршрутни продукта до края на текущата газова година", каза още той.

От страна на Европейската комисия бе дадена висока оценка за постигнатите резултати и взетите решения за подобряване на привлекателността на коридора в пълно съответствие с общностното законодателство.