Войната в Близкия изток и “Джиро д'Италия” вдигат интереса към морето ни това лято (Обзор)

Цените на вече продадените пакети няма да се повишават

С 1% по-добре вървят резервациите за това лято за Българското Черноморие в сравнение със същия период на миналата година, обяви в петък министърката на туризма Ирена Георгиева. Това се случва преди още да е започнала по-мащабната и целенасочена рекламна кампания у нас и в чужбина, която тази година ще акцентира върху това, че България е сигурна и достъпна дестинация.

Тя е съсредоточена не само в най-големите за нас чужди пазари - Великобритания, Германия, Полша и Чехия, а и в две държави, в които отскоро се забелязва засилен интерес към летувания у нас - Испания и Италия.

Вероятно ще има известни размествания в дела на туристите от различни държави, защото например гостите от Израел, които представляват около 5% от чуждите туристи, няма как да дойдат поне засега.

Но израелците ще бъдат компенсирани от повече туристи от Полша

През следващите 2 месеца рекламата ще бъде фокусирана към източноевропейските пазари, които са важни за българския туризъм, като се използва психологическата обстановка, свързана с процесите в Близкия изток, обясни министър Георгиева.

За пренасочване на интереса от екзотични дестинации в Азия и в Близкия изток, които пострадаха от войната в Иран, към летувания в Европа съобщиха наскоро западни издания. По принцип акцент тази година за европейците ще са летуванията в рамките на Европа, подчерта Георгиева.

България ще има възможност да мултиплицира ефекта от това и с провеждането тази година и у нас на част от колоездачната обиколка “Джиро д'Италия”. Статистиката показва, че състезанието се гледа от приблизително 800 милиона зрители от поне 18 държави. Още през април стартира по-мащабна рекламна кампания на страната ни по “Евроспорт”, в обществените медии и социалните мрежи, като посланията са, че България е подходяща за туризъм през цялата година.

Според Георгиева цените на вече продадените туристически пакети няма да се вдигат, а ако авиокомпаниите поискат повече пари, разликата по всяка вероятност ще се поеме от туроператорите. Туристическият бранш обаче иска в замяна ред компенсации. Разглежда се например

възможността да се върнат отново ваучерите,

с които по време на пандемията се компенсираха хората, които бяха платили за екскурзии, но не можаха да ги осъществят. Тази мярка действаше само временно през 2020 и 2021 г. Ресторантьорите и туроператорите пък настояват отново да се въведе диференцираната само за тези дейности ставка от 9% ДДС.