100 млн. евро дава правителството за бизнеса - облекчения за скъпия ток, за земеделците намалява акциза за горива

Разсрочване на лизинговите плащания за транспортния бранш, помощ и за малките и средните фирми

100 млн. евро дава държавата за мерки срещу кризата в Близкия изток за бизнеса.

Компенсациите на разходите за ток за бизнеса ще станат по-гъвкави. Сега се дават за шест месеца, ще го направим месец за месец. Ако има рязко повишение на цената на свободния пазар над 122 евро, всички компании ще имат достъп до това финансиране. Подпомагането ще е 50%. България е първата страна в ЕС, която ще започне прилагането и на схема за подпомагане на енергийноинтензивни индустрии. Чака се разрешение от ЕК. Тези компании могат да получат подпомагане в размер до 50% при цени над 63 евро на мегаватчас. Мярката ще е със задна дата от 2025 г.

Това обяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков. Това включва пакетът от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток, който правителството обяви в петък вечер.

Цените на тока през последната година не дават основание за сериозна загриженост, това се прави превантивно.

Забавяме въвеждането на увеличението на тол таксите от април за юни, което означава по-малко разходи за транспортния сектор. Те поискаха да се увеличи държавната помощ от 25 млн. на година до 50 млн. евро, изпратили сме искане до ЕК. С Българската агенция за експортно застраховане ще се разработи механизъм за разсрочване на лизинговите вноски за транспортния бранш. Агенцията ще подготви застраховки кредити за оборотни средства за малки и средни предприятия и за земеделския сектор за облекчени условия. Ще има допълнителна субсидия за градския транспорт при отдалечени райони. Това обяви министърът на икономиката Ирина Щонова.

В земеделието планираме да ускорим всички плащания, за да посрещнат производителите всички дейности през пролетта, сеитбата и предоставяйки ликвидност да сме сигурни, че имаме качествена храна. Ще намалим акциза за горивата. Ще има допълнителни мерки, които ще обявим в следващите дни.

Финансовият министър Георги Клисурски изчисли, че тези мерки ще струват 100 млн. евро. Част от тях ще дойдат от бюджета, другите са бюджетнонеутрални.

Следвахме три основни принципа - проведохме срещи с много представители на различни сектори на икономиката, успяхме да идентифицираме какви са проблемите и как да избегнем инфлационна спирала. Вторият основен ход беше да не даваме хеликоптерни пари. И третото - да имаме различни мерки, които ще бъдат активирани, ако има нужда и видим засилване на кризата. Целта е да има предвидимост и спокойствие за хората и индустрията, обясни премиерът Андрей Гюров.

Увеличението на цените беше най-голямо при горивата, така че имаме мерки за транспорта и земеделието. Ще се следи и за натиск при цените на електроенергията. Най-малките компании имат нужда от ликвидност и най-ограничен ресурс да противодействат на неочаквани рискове и това се прехвърля на потребителите. Предлагаме няколко начина те да имат директен достъп до ликвидност. Целият този подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет, който ще следи развитието на икономиката и цените, за да може във всеки етап да се определя нивото на риск и да въвежда мерки, както и да следи за изкривяване и непазарно поведение.

На този етап няма недостиг на определени продукти - хранителни и горива. Мерките са временни и целенасочени. В щаба влизат НАП, НСИ, митници, КЗП.

Над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишените цени на горивата вече са подадени. Това беше първата мярка за физическите лица. Тя беше активирана от правителството, след като средната цена на дребно на дизела в страната се задържа на 1,60 евро за литър за трети пореден ден. Очаква се първите плащания по мярката да започнат след 15 април.