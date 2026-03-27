ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22556708 www.24chasa.bg

Между 200 и 400 хил. семейства са яли храни без етикет и с изтекъл срок (Обзор)

Шефът на БАБХ Ангел Мавровски, земеделският министър Иван Христанов и зам.-директорът на националната полиция (от ляво на дясно) Венелин Младенов, дадоха съвместен брифинг.

Най-много са нарушенията в Хасково, но контрабанден внос и нелегална дистрибуция има в цялата страна

Само за 10 дни от началото на акция “Чиста храна”, която проследява всеки опит за контрабанден внос и незаконно транжиране и дистрибуция на животни, са установени стотици тонове негодна храна, без етикети и с изтекъл срок на годност. По предварителни анализи тази храна е била изконсумирана от между 200 и 400 хиляди семейства у нас.

Това стана ясно по време на общ брифинг в петък на служебния земеделски министър Иван Христанов, шефа на БАБХ Ангел Мавровски и Венелин Младенов, зам.-директор на националната полиция.

До момента при проверките на Агенцията за контрол на храните са установени нарушения при 91,7 тона месо и месни продукти, 65,5 тона млечни продукти и 34,6 тона други храни.

С най-много нарушения е област Хасково, където са засечени и спрени от разпространение над 150 тона различни храни, сред които месо и млечни продукти.

По думите на Мавровски обаче в цялата страна има нарушения. В Димитровград са хванати 10 тона, близо 25 тона във Варненско, 4,4 тона в Плевен, 2,4 тона в София. В четвъртък вечерта в Ловешко също са открити нелегални дейности. Най-честите нарушения са изтекъл срок, липса на етикет на български, на документи, на маркировка, на проследимост, лошо съхранение. Той посъветва

потребителите да търсят прясно месо с ясен произход и син печат,

който доказва, че е българско.

“Направихме над 1000 проверки, цялата верига е под контрол - границата, транспортът на животни, складовете, пазарите, кланиците, търговската мрежа. Проверяваме десетки и стотици обекти в цялата страна, не само в търговската верига, влязохме и на ниво потребление - включитено и на ниво училища и детски градини”, обясни Христанов. Съставени са 126 акта и над 120 предписания. Агроминистърът каза още, че част от механизмите са и кръстосани проверки. По думите му има изтичане на информация и нарушения, като престъпления се прикриват буквално в последния момент.

“Натъкваме се на схема, за която много отдавна подозирахме - връщане на стока или

прекарване на контрабандна стока, която после се преопакова

и отново излиза на пазара”, каза Христанов.

“Този контрол няма да свърши нито по Великден, нито по Гергьовден. Тепърва ще се задълбочава контролът за незаконния внос на пестициди, както и контролът в крайните оператори на храни – столове, кухни, училища и детски градини. Българите трябва да са спокойни за децата си”, увери служебният министър.

Венелин Младенов пък уточни, че благодарение на добрата координация между МВР, министерството и БАБХ са налице тези конкретни резултати. “Нашите служители ще продължат да оказват съдействие на инспекторите на агенцията при извършването на проверките”, гарантира Младенов.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

