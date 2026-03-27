100 млн. за бизнеса, за да не усетят хората рязко поскъпване (Обзор)

Помощите са за транспорта, земеделието и енергийно интензивните производства и за всички фирми при скъп ток

Правителството отделя около 100 млн. евро от бюджета засега, за да подпомогне целенасочено бизнесите, които са най-засегнати от поскъпването на горивата.

По този начин ще бъде спряна още в зародиш възможността инфлацията да се пренесе върху крайните клиенти, заяви в петък вечерта служебният премиер Андрей Гюров, обявявайки част от мерките. Те бяха съгласувани по-рано през седмицата с работодателски и браншови организации.

За транспортния сектор са предвидени няколко мерки. Едната е

отлагането на поскъпването

на толтаксите

- вместо на 1 април новите им размери, които са средно с около 25% по-високи, се отлагат за 1 юли. За тази цел е поискана нотификация от Европейската комисия за държавна помощ, която по първоначални изчисления трябваше да е 25 млн. евро, но вече е поискано завишение на 50 млн. евро и то е пред одобрение.

С Българската агенция по експортно застраховане е договорен механизъм за

гарантиране на разсрочването

на лизинговите вноски

за превозни средства и за осигуряване на парична ликвидност за малки и средни фирми при нужда.

Предвидена е и допълнителна субсидия за междуградския транспорт до отдалечени райони, каза министърката на икономиката Ирина Щонова.

За селското стопанство е решено

да се ускорят плащанията по

земеделските програми,

като всички се изтеглят по-рано във времето.

Предвидено е и временно намаление на стойността на акциза върху газьола за земеделски производители.

Друг пакет от мерки засяга небитовите потребители на ток. В момента те получават компенсация за скъпия ток, който купуват от борсата, когато цената му надвиши 122 евро за мегаватчас. Компенсацията представлява разликата между тази цена и постигнатата на борсата.

“За да се изплати обаче, досега се вземаше усреднена цена за 6 месеца, а сега правим тази помощ много по-оперативна, като ще изчисляваме усреднената цена месец за месец”, обясни министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Отделно от това за производства, които са силно зависими от електроенергията, е предвидена помощ, която представлява

50% от стойността на похарчения

от тях ток,

когато цената му премине 63 евро за мегаватчас. Това ще се прилага със задна дата от 1 юли 2025 г., но се чака нотификация за държавна помощ от Еврокомисията, която според Трайков е пред одобрение. По думите му България първа в ЕС е поискала такава помощ.

По негови изчисления помощта за енергоинтензивната индустрия ще възлезе на около 125 млн. евро, които вече са отделени от фонда за сигурност на електроенерегийната система.

Извън тези мерки остават 20-те евро месечно, които социално слабите ще получават като компенсация за поскъпналите течни горива. До петък бяха подадени 12 800 заявления за такава помощ.

