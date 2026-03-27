ООН създава механизъм за защита на търговията през Ормузкия проток заради войната в Иран

ООН съобщи, че създава специална работна група, която да изработи механизъм за поддържане на търговията през Ормузкия проток, като предупреди, че прекъсванията на веригите за доставки, причинени от войната в Иран, могат да доведат до още по-голям недостиг на храни и до хуманитарни кризи в световен мащаб, предаде Ройтерс.

„Необходими са незабавни действия, за да се ограничат тези последици“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. Той допълни, че проектът ще се ръководи от заместник генералния секретар на ООН Жорж Морейра да Силва, който е изпълнителен директор на Службата на ООН за управление на проекти.

По думите му работната група ще черпи опит от други инициативи на ООН, включително Черноморската зърнена инициатива за Украйна и "Механизъм 2720" на ООН за ивицата Газа.

„Работната група ще се свърже с всички съответни страни членки, за да се види как това може да бъде приложено на практика“, каза Дюжарик. „Надяваме се всички съответни държави членки да подкрепят тази инициатива, особено в името на хората, които вече са засегнати“.

Нарушените доставки на торове и рязкото покачване на цените на енергията застрашават да предизвикат ново увеличение на цените на храните в уязвимите страни, което крие риск от многогодишно изоставане точно в момент, когато много от тях започват да се възстановяват от поредица глобални кризи, предупреждават ООН и други експерти.

Анализ, публикуван миналата седмица от Световната програма по прехраната на ООН, предупреждава, че десетки милиони хора допълнително ще се изправят пред остър глад, ако войната с Иран продължи до юни.

От своя страна ирански представител заяви, часове след като ООН обяви създаването на специалната работна група, че Техеран ще „улесни и ускори“ преминаването на хуманитарна помощ през Ормузкия проток, съобщи Асошиейтед прес.

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни обяви днес, че Техеран е приел искане от световната организация да осигури безопасно преминаване на хуманитарна помощ и селскостопански доставки през ключовия морски път.

„Тази мярка отразява продължаващия ангажимент на Иран да подкрепя хуманитарните усилия и да гарантира, че жизненоважната помощ достига до нуждаещите се без забавяне“, написа Бахрейни в X.