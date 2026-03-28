Войната в Близкия изток вдигна цените на зърното

Възходящата тенденция в цените на зърнените култури на световните борсови пазари се затвърждава през тази седмица на фона на конфликта в Близкия изток, става известно от седмичния анализ на експертите на Софийската стокова борса.

Пшеницата и царевицата са подкрепени от търсенето на етанол, свързано с енергийните продукти, и по-строгите перспективи за доставките, се отбелязва в анализа.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 215 - 223 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст" (Euronext) между 234 - 236 долара за тон.

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец в Чикаго се търгуваха в диапазона 180 - 184 долара за тон, а тези на „Юронекст" между 240 - 242 долара за тон.

Суровата и бялата захар на борсата в Ню Йорк и Лондон се търгуваха на цени 342 - 350 долара тон в САЩ и 448 - 460 долара за тон в Европа.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки се раздвижи през седмицата, отчитат още експертите на борсата. Осъществиха се сделки за хлебна пшеница на 296 евро за тон (578,93 лева за тон) и на 300 евро за тон (586,75 лева за тон). Остава предлагането на хлебна пшеница на 570 евро за тон (1114,82 лева за тон).

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консервирани храни.

При индустриалните стоки на ССБ имаше сделки за енергоносители - за газ пропан бутан на 566,67 евро за хиляда литра (1108,31 лева за хиляда литра) и газьол за промишлени и комунални цели на 1247,56 евро за хиляда литра (2440,02 лева за хиляда литра). В групата на химическите продукти се изкупиха двигателно масло на 7150 евро за хиляда литра (13 984,18 лева за хиляда литра), моторно масло от 3290 до 3900 евро за хиляда литра (6434,68 - 7627,74 лева за хиляда литра) и хидравлично масло в диапазон 2450 - 2550 евро за хиляда литра (4791,78 - 4987,37 лева за хиляда литра). Продадоха се антифриз на 3230 евро за хиляда литра (6317,33 лева за хиляда литра), течност за чистачки на 1450 евро за хиляда литра (2835,95 лева за хиляда литра) и добавка „Адблу" на 1740 евро за хиляда литра (3403,14 лева за хиляда литра). Имаше сделки и за смазки от 4,13 до 6,17 евро за килограм (8,08 - 12,07 лева за килограм), пише БТА.