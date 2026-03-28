Египет затваря заведения и магазини по-рано заради енергийната криза

Египетските власти въвеждат ограничения за работното време на кафенета, ресторанти и магазини заради нарастващите цени на енергията на фона на войната в Иран, предаде ДПА. Мярката бе обявена по-рано и засега ще важи един месец.

От днес заведенията и търговските обекти, включително моловете, ще трябва да затварят в 21:00 часа в цялата страна. Това означава значително съкращаване на работното време, тъй като в централните части на Кайро и в популярните туристически райони много обекти обичайно работят до 01:00 или 02:00 часа през нощта. Предвижда се също намаляване на уличното осветление и на броя на рекламните табла.

Мярката е продиктувана от рязкото поскъпване на енергоизточниците вследствие на конфликта в Иран. Египетското правителство се стреми да ограничи потреблението на електроенергия, тъй като страната произвежда над 80 процента от електричеството си от природен газ, който до голяма степен се внася. След началото на ескалацията на 28 февруари Израел, основният вносител, спря износа си на газ към Египет, позовавайки се на форсмажор, а седмица по-късно доставките бяха само частично възстановени. Това принуди Кайро да се обърне към по-скъпи алтернативи, включително втечнен газ (LNG).

Премиерът Мустафа Мадбули заяви, че целта е по-добро разпределение на наличните енергийни ресурси. Ограниченията ще бъдат в сила първоначално за един месец, като срокът може да бъде удължен в зависимост от развитието на конфликта , пише БТА.

Изключения се предвиждат само за четвъртък и петък вечер - египетския уикенд - когато заведенията ще могат да работят до 22:00 часа. Работната седмица в страната традиционно започва в неделя.

Решението предизвиква недоволство и сред туристите. В популярни курорти като Хургада и Шарм ел Шейх посетителите също ще трябва да се съобразяват с по-краткото работно време. В социалните мрежи част от туристите изразяват опасения, че ограниченията ще се отразят негативно на ваканционното преживяване и могат да навредят на туристическия сектор, пише БТА.