"Райфайзен" с голяма сделка: купува банка в Румъния

Австрийската банка „Райфайзен Банк Интернешънъл" (Raiffeisen Bank International) обяви, че ще придобие румънското подразделение на испанската банка Бе Бе Ве А (BBVA) – „Гаранти Бе Бе Ве А" (Garanti BBVA), за 591 млн. евро (680 млн. долара), което е първата ѝ значима сделка от няколко години насам, предаде Ройтерс.

Сделката не е изненадваща, защото още преди няколко седмици Блумбърг вече писа за интереса на австрийците към румънския бизнес. Информацията на агенцията по онова време бе за предложена цена от около 550 млн. евро, припомня БТА.

Придобиването представлява стратегически ход за разширяване на позициите на банката в Централна и Източна Европа на фона на натиска върху групата да намали присъствието си в Русия след началото на войната в Украйна и наложените западни санкции. Последният ѝ опит в края на миналата година да продаде дял от дейността си в Русия остана неуспешен.

Сега главният изпълнителен директор на „Райфайзен" Йохан Щробл заяви, че банката разполага със солидна капиталова база и търси възможности както за органичен растеж, така и за придобивания на ключови пазари.

Очаква се след финализирането на сделката, планирано за четвъртото тримесечие, „Райфайзен" да се превърне в третата по големина банка в Румъния по размер на активите. Банката възнамерява да интегрира придобития бизнес със съществуващите си операции в страната.

„Райфайзен банк интернешънъл" присъства на румънския пазар чрез свое дъщерно дружество от 1998 г. За 2025 г. банката отчете печалба от 349 милиона евро с около 4800 служители. Общата ѝ балансова сума възлиза на около 17,5 милиарда евро.

„Гаранти Бе Бе Ве А", която е част от испанската банкова група „Банко Билбао Виская Аргентария" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA), отчита, че сделката ще има положителен ефект върху капитала ѝ, като се очаква увеличение на коефициента на базов собствен капитал от първи ред (CET1) с около 10 базисни пункта и положително отражение от 112 млн. евро върху финансовия резултат на групата.

От своя страна „Райфайзен" прогнозира, че придобиването ще доведе до понижение на нейния коефициент на базов собствен капитал от първи ред (CET1) с около 60 базисни пункта, пише БТА.