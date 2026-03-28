"Еър Франс" концентрира дейността си на летище "Шарл де Гол"

Френската авиокомпания „Еър Франс" (Air France) прекратява от днес операциите си на летище „Орли" и ще концентрира дейността си на летище „Париж-Шарл де Гол", съобщи компанията, цитирана от Франс прес.

Последният полет на превозвача до „Орли" е от Ница и се очаква да кацне в 21:55 ч. местно време. Решението за пренасочване на операциите беше обявено още през есента на 2023 г. и обхваща всички полети с изключение на тези до и от Корсика.

Компанията посочи, че целта е да се засили ролята на „Шарл де Гол" като основен международен хъб и да се подобри свързаността. Планира се увеличаване на честотата на полетите до основни вътрешни дестинации – Тулуза, Ница и Марсилия, съответно до 12, 12 и 10 полета дневно.

От групата „Еър Франс-Ка Ел Ем" (Air France-KLM) уточняват, че ще запазят присъствие на „Орли" чрез нискотарифния превозвач „Трансавия" (Transavia), който ще стане основен оператор на летището. От 29 март той ще предлага връзки до Тулуза, Ница и Марсилия с до осем полета дневно по част от направленията.

Полети към отвъдморските територии на Франция, включително Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана и остров Реюнион, също ще се обслужват от „Шарл де Гол".

Според компанията промяната отразява намалялото търсене на честите вътрешни „совалкови" полети след пандемията от КОВИД-19 и е насочена към по-ефективна организация на мрежата и засилване на международните връзки, пише БТА.