България може да загуби 575 млн. евро за общините през 2026 г.

България е изправена пред риск да загуби значителна сума по програмата "Развитие на регионите" още през 2026 г. Причината е бавното изпълнение на проектите, което поставя под въпрос финансиране в размер на 575 млн. евро. Парите ще бъдат загубени, ако не бъдат изразходвани до края на годината, тъй като по правило те трябва да се използват най-късно три години след отпускането им.

Това става ясно от данни, публикувани на сайта на Националното сдружение на общините в България, след проведеното вчера заседание на Комитета за наблюдение по програмата.

Към момента по програмата са сключени 590 договора на обща стойност 1.69 млрд. евро, което представлява около 50% от целия ресурс, сочат данните на МРРБ. Разплатените средства обаче са едва 400 млн. евро – близо 12%, а пред Европейската комисия са докладвани след съответните проверки и сертифициране едва 3% от бюджета. Именно затова към края на 2026 г. рискът от загуба на средства по правилото n+3 възлиза на 575 млн. евро, отбелязаха от МРРБ по време на срещата.

Загубата на такава сума би била безпрецедентна за последните години по линия на оперативните програми. Очаквано, изпълнението им беше засегнато от концентрираните усилия върху приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост, но сумата под риск по тази програма е особено значителна.

Най-напреднало е договарянето по приоритет "Интегрирано градско развитие на регионите", където 90% от ресурса вече е договорен – основно за проектите на 10-те големи общини в България. При останалите 40 градски общини, където инвестициите се интегрират между множество партньори, договорените средства достигат около 60%. Забавяне се наблюдава и при проектите по линия на Фонда за справедлив преход, където реално изплатените средства към момента са едва 4.76% от общо 1.5 млрд. лв.

Повече от половината от бюджета на програма "Развитие на регионите" бе разпределен през 2023 г., което означава, че по правилото n+3 средствата трябва да бъдат изразходвани до края на 2026 г.

За да се ускори изпълнението и да се намали рискът от загуба на средства, управляващият орган ще провежда индивидуални срещи с бенефициентите по проектите. Обмислят се и допълнителни мерки, включително пренасочване на ресурси към финансови инструменти, идентифициране на стратегически проекти по Фонда за справедлив преход, финансиране на резервни проекти, както и промяна на рамката за финансиране на проекти между Европейската комисия и държавата членка.