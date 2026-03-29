Николай Вълканов: Поскъпването на торовете би вдигнало цените на храните, не горивата

Въпросът е с каква реколта ще отворим новата стопанска година, какво ще се случи това лято в глобален мащаб. Тук по-сериозен компонент е цената на торовете, един по-значителен ръст при тях по-значително би се отразил по веригата на всички храни.

Това каза в ефира на Нова тв Николай Вълканов, изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия.

По думите му има какво да се направи на ниво ЕС, в пакета от мерки на правителството също има предвидени мерки.

"С тях можем доста по-балансирано да минем през кризата", убеден е той.

Търговците винаги ще се стремят да бъдат особено атрактивни с по-големи активности, брой стоки, които се предоставят с отстъпки, всеки спрямо своя бизнес модел, възможности и т.н., за да може да привлича повече потребители. Отстъпките няма да се повлияят от движението на цените на суровините и горивата. Не бих казал, че се забелязва поскъпване заради цената на дизела, връзката не е толкова директна. Транспортните разходи са около процент, процент и половина от себестойността на това, което се вижда на щанда, каза още той.

Той посочи, че към момента на пазара има достатъчно храни, защото предходната реколта е била богата. Въпросът е каква ще бъде новата реколта, допълни експертът. Убеден, е, че българското производство трябва да се стимулира, но е нужно да се осигури и безпрепядствен внос.