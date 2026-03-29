ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова полетя с парапланер над Пирин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22562372 www.24chasa.bg

България е сред страните от ЕС с най-големи запаси от природен газ

4980
Пренос на природен газ

България е сред държавите в Европейския съюз, които имат най-големи запаси от природен газ в подземните си газови хранилища, предаде БГНЕС.

Измина месец от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която доведе до блокирането на Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на природен газ и петрол. Последва шоков скок на цените на петрола, а след ударите по инфраструктурата на втория по големина производител и износител на втечнен природен газ Катар, страховете за недостиг на „синьо гориво" се превърнаха в реалност. Цените на газа за Европа скочиха с 35%.

На този фон все по-важен е въпросът как страните от ЕС ще задоволят своите нужди от газ. В момента в цяла Европа и у нас настъпва периода, в който се нагнетява газ в хранилищата за следващия отоплителен сезон на мястото на вече използваните резерви.

България е сред най-добре обезпечените в това отношение. Страната ни е на шесто място по запълняемост на своето единствено газово хранилище в „Чирен". Към 27 март то е запълнено на 35.26%, сочат специализираните данни.

Преди нас са само Португалия (86.78%) , Испания (55.91%), Полша (45.74%), Италия (43.68%) и Австрия (35.39%). Причината Португалия и Испания да са лидери е в това, че те разполагат с добре развита инфраструктура за внос на ВПГ, по-ниска зависимост на електропроизводството от газ и развитие на възобновяемите източници, което значително намалява тяхната уязвимост.

Като цяло подземните газови хранилища в ЕС са пълни едва на 28.3% или 323 тереватчаса към 27 март.

Сред най-уязвимите страни е Германия, чиито хранилища са пълни само на 22.29%. Другата голяма икономическа сила в Съюза Франция се намира в сходно положение с близки нива от 21.86%.

Най-критично е положението на Нидерландия, чиито хранилища са пълни само на 5.63% или 8 тераватчаса.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници