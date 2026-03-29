Швейцария и САЩ ще продължат търговските преговори и след март

Търговските преговори между Швейцария и Съединените щати ще продължат и след март, след като срокът за постигане на окончателно споразумение по въпроса с митата на практика отпада, заяви швейцарският президент Ги Пармелин, цитиран от Ройтерс.

По думите му първоначалната цел за финализиране на договореностите до края на март вече не е приложима, а разговорите ще продължат през следващите месеци.

Швейцария беше сред най-засегнатите европейски държави, след като през август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита от 39 процента върху вноса от страната. През ноември Берн и Вашингтон постигнаха предварително споразумение за понижаване на ставката до 15 процента и започнаха преговори за неговото формализиране.

Процесът обаче се усложни след серия от промени в американската търговска политика. През февруари Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита, въведени от администрацията на Тръмп, което доведе до въвеждане на ново универсално мито от 10 процента.

Допълнителна несигурност внесоха и новите търговски разследвания, започнати от САЩ през март срещу ключови партньори, включително Швейцария.

Според източници, запознати с преговорния процес, следващият кръг от разговорите между двете страни се очаква да се проведе през април.