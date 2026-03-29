Служебният министър на енергетиката подписа над 160 анекса по ПВУ

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е подписал през последните дни над 160 допълнителни споразумения към вече сключени договори по енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от Министерството на енергетиката.

Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници по инвестиция C13.I4 (процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), системи за съхранение на електроенергия по инвестиция C4.I8 (процедура BG-RRP-4.034), както и над 20 допълнителни споразумения с общини по инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3).

„Най-важното за екипа ни в последните дни беше да гарантираме, че започнатите проекти ще бъдат успешно завършени и страната ни ще се възползва максимално от възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост. Затова в последните дни подписах стотици анекси за инвестиции на общини и компании в производство на чиста енергия, батерии и повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за улично осветление в населените места", заяви министър Трайков, цитиран от пресцентъра на министерството.

По думите му подписаните анекси осигуряват допълнително технологично време за изпълнение, отчитане и разплащане на проектите, без да се компрометират целите на ПВУ. „Целта е ясна: проектите да бъдат завършени, средствата – инвестирани, а ефектът – видим", подчерта той.

Министърът призова бенефициентите да следят профилите си в информационната система ИСУН и да подпишат документите си в срок до 31 март 2026 г.

Инвестициите, администрирани от Министерството на енергетиката като структура за наблюдение и докладване по ПВУ, са насочени към ускоряване на декарбонизацията, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система.

По Инвестиция C13.I4: "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия" (преди C4.I6) се изпълняват две процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033 с общо финансирани 313 договора на обща стойност над 297 млн. евро. Предоставянето на безвъзмездна помощ по проектите ще доведе до изграждането на 3 148 мегавата (MW) инсталирана мощност от ВЕИ, както и 1 220 мегавата (MW) инсталирана мощност на ЛСС.

По инвестиция Инвестиция C4.I8 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия (RESTORE)" се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро, насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9 750 мегаватчаса.

По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се изпълняват 139 проекта на обща стойност над 81 млн. евро, като очакваният ефект е намаление на енергийното потребление с около 120 000 мегаватчаса (MWh) годишно.

„В моменти като сегашния всички виждаме значението на ефективното производство и потребление – в себестойността на енергията и сметките, които плащаме", посочи още министър Трайков, цитиран от БТА.

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро. Очаква се реализацията им да доведе до по-гъвкава, по-сигурна и по-независима енергийна система, допълват от Министерството на енергетиката.

Ведомството ще продължи да следи изпълнението на проектите и да предприема необходимите действия за тяхното успешно приключване.