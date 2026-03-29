Летище Берлин-Бранденбург предлага 155 дестинации през започващия днес летен сезон

До 155 дестинации в 55 държави ще могат да пътуват пътниците от летище Берлин-Бранденбург (BER) по лятното разписание, което влиза в сила от днес, съобщиха от летищния оператор, цитирани от ДПА.

Част от полетите ще започнат поетапно през следващите седмици. Сред новите маршрути е директната връзка до Монреал, която авиокомпанията „Еър Канада“ (Air Canada) ще изпълнява от юли до октомври поне три пъти седмично, пише БТА.

Допълнителна връзка с Канада предлага „Еър Трансат“ (Air Transat), която от 3 май ще лети три пъти седмично до Торонто, както и през миналата година.

През летния сезон се възстановяват и директните полети до Ню Йорк. „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines) започва обслужването на маршрута от днес, а „Юнайтед Еърлайнс“ (United Airlines) – от 1 май.

Лятното разписание ще бъде в сила до 24 октомври, като традиционно през този период се отчита по-висок пътникопоток спрямо зимните месеци.

Най-популярни дестинации остават ваканционните направления Майорка и Анталия, както и европейските градове Париж, Виена и Цюрих.

От години властите в Берлин настояват за увеличаване на дългите полети, за да се подобри международната свързаност на германската столица. В този контекст се обсъжда и предоставянето на допълнителни слотове за излитане и кацане.

Германското правителство сигнализира наскоро готовност да разгледа искането за допълнителен слот за авиокомпанията „Емирейтс“ (Emirates), но окончателно решение все още не е взето. Националният превозвач „Луфтханза“ (Lufthansa) се противопоставя на подобна мярка.

Междувременно „Емирейтс“ отмени редица полети през хъба си в Дубай поради напрежението около конфликта с Иран.