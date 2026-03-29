Земеделци в Добричко: Пролетната сеитба ще започне с 50% по-скъпи торове

„Основното наторяване на есенните култури вече приключи. Има земеделци, които бяха купили торове през есента, други купуваха сега на високите цени. Закупуването зависи най-вече от това производителите с какви финансови средства разполагат", каза председателят на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа" Илия Илиев, чиито ниви са край балчишкото село Сенокос.

„През есента цените за торовете бяха около 600 лв., сега вече са над 900 лв. Говорим при това за най-обикновения тор – амониев нитрат", добави той.

Земеделци в Добричко заявяват, че пролетната сеитба в региона – на слънчоглед и царевица, ще закъснее заради студеното време и почти непрестанните валежи през последните два дни. Най-вероятно сеитбата ще започне след Великден. Радват се, че от години в почвата не е имало толкова влага и валежи в подходящо време.

"Ще сеем с по-скъпо гориво и вероятно постоянно поскъпващо. Всичко това оскъпява продукцията ни", казват още те.

Имат и искане към земеделския Иван Храстанов да се разплатят по-бързо останалите субсидии по екомерките. „Ако юни ни ги платят, ние вече ще имаме нова реколта от ечемик, рапица. Тези средства са ни нужни сега", уточни Илиев.

Той добави, пазарът на пшеница и слънчоглед продължава да е много труден. „След вноса от Аржентина, на нашия слънчоглед, ако го купи някой, му дават цена от 800 лв. за тон. Пшеницата върви на цени от 300 до 350 лева за тон, и то ако се появи търговец. И те се въздържат да купуват. Себестойността на продукцията се покачва от цени на торове и горива, насреща са трайни ниски изкупни цени, ако въобще има сделки. Как може да се оцелее - пита още Илиев. - Дори и по мярката за връщане на акциза на горивото за земеделска дейност досега са ни връщали по 35- 36 стотинки за литър, не повече."

Според Илиев че тази земеделска година ще е трудна.

„Посевите от пшеница, рапица и ечемик в област Добрич са в добро към много добро състояние към момента", каза председателят на „Асоциацията на българските зърнопроизводители – 2006" в Генерал Тошево Коста Костов. Той допълни, че посевите са презимували успешно, въпреки кратките периоди с ниски температури, които са довели до частични повреди. В момента обаче растенията са се възстановили и развитието им протича нормално.Според наблюденията, есенниците вече са във фаза преди вретенене, като агротехническите мероприятия се изпълняват в срок.

По негови думи влагозапасяването също е на високо ниво – около 90 процента, което не се е случвало през последните години и се оценява като много благоприятен фактор за развитието на културите.

И Костов посочи, че поскъпването на торовете е ужасящо. Увеличението достига до около 50 процента, което оказва сериозен натиск върху себестойността на продукцията, като допълнително се прибавят и поскъпналите горива, потвърди земеделецът.