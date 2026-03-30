BG лекарства, електроника, храни и услуги могат да стигнат до Австралия (Графика)

Нашето розово масло и кисело мляко ще са защитени и в Канбера

Медикаменти, храни, електроника, машини и електрически компоненти са част от малкото продукти, които България изнася към Австралия в момента. С новото търговско споразумение, което Европейската комисия сключи с държавата континент миналата седмица, страната ни обаче има нов стимул да развие двустранната търговия, тъй като митата помежду ни отпадат.

Общата търговия със стоки между Австралия и ЕС възлиза на 47,1 млрд. евро през 2025 г. в полза на ЕС в размер на 26,7 млрд. евро, показват най-новите данни на Евростат.

Споразумението ще премахне митата върху почти целия износ на стоки от ЕС

за Австралия, който е на стойност 37 млрд. евро само през 2025 г. 97,6% от износа ще бъде освободен от мита при влизането му в сила - включително на машини, моторни превозни средства и химикали, а близо 2% - до пет години. Това ще спести над 1 млрд. евро на европейските производители, като близо една седма от тях са земеделци.

Премахват се или се намаляват значително и митата за австралийския внос в ЕС. Изключение се прави само за чувствителните селскостопански продукти, за които са предвидени тарифни квоти, и за някои стоманени изделия, които попадат в обхвата на новата мярка на ЕС за стоманата.

През миналата година стокообменът на България с Австралия се равнява на 97,3 млн. евро. Той

нараства спрямо предишните години

- през 2024 г. е бил 87,7 млн. евро, а през 2023 г. - 73,8 млн. евро. Това показват данни на Министерството на икономиката и индустрията. Прави впечатление, че миналата година вносът от Австралия е нараснал почти двойно и е стопил значително положителното салдо за България.

Според проучване на Българската академия на науките, базирано на методология на Световната търговска организация, съществува нереализиран потенциал за български износ към Австралия на нерафинирана мед, пръти и профили от мед, профили от желязо или стомана, различни химически продукти, строителна и подемна техника, селскостопански машини, хранителни препарати, сладкарски изделия, безкофеиново кафе, слънчогледово и шафраново масло, електрически апарати, електрически проводници, стартови акумулатори, хидравлични двигатели и мотори, моторни превозни средства, товарни жп вагони, медицински инструменти и апарати.

Налице е също потенциал за износ на български телекомуникационни изделия, компютърни и информационни услуги.

Икономическият ефект би могъл да се увеличи от 2 до 3 пъти през следващите пет години, като най-значителните печалби се очакват не от директен износ, а от услуги, участие в проекти и интеграция в европейските вериги за създаване на стойност, прогнозират и от Българо-австралийската търговска камара.

Ключови сектори за сътрудничество включват инженерни и промишлени услуги, информационни технологии, възобновяема енергия, силова електроника и дейности, свързани с критични минерали и индустриална трансформация.

От ключово значение обаче е проактивното позициониране на бизнеса ни, смята председателят на камарата Йоана Кехлибарова. “Ние веднага се обърнахме към икономическото и външното министерство, за да организираме бизнес форум, да изпратим делегация в Австралия и да се представим, да изградим отношения”, казва Кехлибарова. Тя подчертава, че в момента България дори няма търговско аташе там.

Едва 27 компании членуват в камарата. По данни на икономическото министерство нетните чуждестранни инвестиции в България от Австралия в края на 2022 г. възлизат общо на 58,1 млн. евро, през 2023 г. – на 47,6 млн. евро, а през 2024 г. са нараснали до 62,9 млн. евро. Те са основно в миннодобивната промишленост, преработката на селскостопански продукти, търговията с недвижими имоти, консултантската дейност, търсенето и проучването на природни ресурси.

Кехлибарова дава пример със завод за преработка на вълна край Сливен - най-голямото вложение у нас. Австралийци са и първите инвеститори в българската компания за дронове “Дронамикс”. Има и поне 10 IT компании. Най-голямата българска инвестиция в Австралия пък е вятърна централа с мощност 1 гигават.

Голяма част от австралийския бизнес обаче

идва у нас като английски

Според Кехлибарова австралийската статистика отчита малко по-висок стокообмен с нас, вероятно отново по подобни причини.

Тя подчертава, че пред България се открива и възможност в научната сфера. Споразумението дава достъп на австралийските компании до изследователския фонд на ЕС “Хоризонт Европа”, което означава, че и български учени ще могат да се включат в общи проекти.

Австралийските фирми получават достъп и до програмата за превъоръжаване на блока SAFE на стойност 150 млрд. евро. ЕС и Австралия се споразумяха и за партньорство в областта на сигурността и отбраната. Целта е създаване на институционална рамка, подкрепяща сътрудничество в сферата на управление на кризи и мисии. Това

отваря вратите и за българските отбранителни предприятия

към далечния континент.

Канбера ще улесни инвестициите от ЕС особено в добива и преработката на критични минерали като алуминий, литий и манган, които са жизненоважни за чистата енергия и отбранителните технологии, а Австралия е техен основен производител.

ЕС например е нетен вносител на волфрам, а Австралия притежава около 13% от доказаните световни запаси на метала, който е сред най-важните материали в отбраната.

За да се гарантира, че малките предприятия също ще се възползват от договореностите, в текста се съдържа специална глава относно малките и средните предприятия, която да им помогне да увеличат износа си. Споразумението също така

ще улесни специалистите от ЕС да работят в Австралия,

а входните квоти за инженери и изследователи ще стимулират европейските и австралийските иновации. Двете страни ще увеличат и реципрочните си ангажименти за достъп до пазара в областта на държавните поръчки.

В сектора на услугите компаниите от ЕС ще получат подобрен достъп в професионални, бизнес и финансови услуги и морски транспорт.

Канбера се е съгласила да защити имената на 165 европейски хранителни продукта, 231 спиртни напитки и 1600 вина, което означава, че и българското розово масло, киселото мляко, горнооряховският суджук и др. могат да се използват само за продукти, действително произведени в България.

Австралия премахва митата върху ключови продукти като сирене, вино, шоколад, бисквити и хлебни изделия.

За чувствителни селскостопански сектори като говеждо, овче, агнешко и козе месо, захар, някои млечни продукти и ориз споразумението ще позволи нулев или по-нисък тарифен внос от Австралия само в ограничени количества чрез подбрани тарифни квоти. Механизъм за предпазни мерки ще позволи на ЕС да реагира бързо, ако рязко увеличение на вноса от Австралия създаде затруднения за фермерите в ЕС.

Друга подробност е свързана с това, че Австралия повишава прага за своя данък върху луксозните автомобили за електромобили от ЕС до 120 000 австралийски долара, което според Ройтерс ще освободи около 75% от европейските електромобили от този налог.