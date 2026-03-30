"24 часа" отново търси "Големите малки" в бизнеса

Най-успешният конкурс за предприемачество в България започва своя 12-и сезон

Най-влиятелният български всекидневник “24 часа” отново подава ръка на малкия бизнес в България. От 1 април стартира новото издание на конкурса “Големите малки”, в който награждаваме успешни малки фирми с безплатна реклама на стойност 5000 евро в хартиеното издание и електронния сайт на “24 часа”.

Най-успешният конкурс за предприемачество започва своя 12-и сезон. Участието дава шанс на малките фирми да популяризират своите продукти и услуги, което ще им позволи да достигнат до повече нови клиенти.

Право на участие в надпреварата имат фирми, които отговарят на законовите изисквания за малък бизнес (до 50 служители и оборот под 10 млн. евро на година). Те трябва да аргументират пред журито в свободен текст защо смятат, че техният малък бизнес е “Голям”. А също - да представят идеите си за развитието на бизнеса си в следващите 5 години. Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2026 г.

През септември журито ще определи победителите в четири основни категории - “Стартъп”, “Иновативна фирма”, “Устойчиво развитие” и “Социално предприемачество”. Възможно е да бъдат присъдени награди и в няколко специални категории по преценка на журито.

Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония през октомври.

Конкурсът “Големите малки” не е класация. Ние не подреждаме фирми по количествени показатели като печалба, оборот, ръст на приходи, брой новооткрити работни места. Даваме си ясно сметка, че всеки бизнес е специфичен и се развива в различна конкурентна среда.

Нашата цел е да насърчим малки фирми, които са доказали, че могат да служат за пример в своята сфера на бизнес. Затова журито се ръководи от различни критерии при избор на победители. Например в категорията “Стартъп” фирмата трябва да е пионер в разработването на дадена ниша или да е типичен представител на група бизнеси, които формират нов тренд за икономиката.

В категорията “Иновативна фирма” участникът може да се развива в сфера с много подобни на нея фирми, но да е извършила иновация, която да я отличава от останалите на пазара. А в категорията “Устойчиво развитие” предприемачът трябва да се е доказал и развил през годините на своето съществуване чрез ръста на поръчките, на работните места, точките на присъствие или друг признак за устойчивост на бизнеса.

Партньори на конкурса са Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската агенция за експортно застраховане, Българо-американската кредитна банка, А1, Visa, MFG Invest и “София Тех парк”. Пълните условия за кандидатстване може да се видят на www.golemitemalki.bg.