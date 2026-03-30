Караш умно - застраховката пада на 102 евро от 204 сега, но за безразсъдните скача на 600 евро

Браншът се събира днес да обсъжда новата наредба на Комисията за финансов надзор

Опасенията са, че ще се увеличат шофиращите без полица

Най-вероятно от януари 2027 г. цените на задължителната “Гражданска отговорност” няма вече да бъдат почти еднакви за всички водачи. Оттогава се очаква да стартира системата “бонус-малус”, след като преди дни Комисията за финансов надзор публикува наредбата за нея. В понеделник представители на големите застрахователни компании се събират с ръководството на комисията, за да дебатират новите условия.

Ако наредбата бъде одобрена и влезе в сила в сегашния си вид, базовите цени на полиците трябва да се превърнат в индивидуални, които пък ще зависят от досието на титуляря на застраховката и на тези, които той е вписал в полицата с разрешение да карат возилото.

Предложението в наредбата е базовата цена да се коригира в зависимост от личния клас на водача. Бонус класовете са от 1 до 6, а малусите - от 7 до 15. Всеки от бонус класовете носи отстъпка от базовата цена, а всеки малус клас я оскъпява с определен процент.

Според проекта на наредбата излиза, че средната цена на полицата се коригира с коефициент за добрите водачи, който се движи от 77 до 100%, а наказателният - от 125 до 400%.

Застрахователи пресметнаха за “24 часа” какво означава това в пари. Например ако средната цена в момента е около 204 евро за среден клас автомобил, това означава, че шофьорите, които нямат никакви нарушения, ще може да плащат до 100% по-евтино, т.е. наполовина – 102 евро. А за тези с множество прегрешения полицата може да стигне и до 600 евро. И дори още по-скъпо, ако става дума за мощна кола.

В бранша има опасения, че системата може да раздели водачите на две категории: по-многобройна - от съвестни и опитни водачи, които имат малко произшествия и са желани от всеки застраховател. И една по-малобройна група

шофьори, която всяка компания ще гледа да избягва

Опитни застрахователи се опасяват и от увеличаване на шофиращите без застраховка. Причинените от тях щети ще се плащат от Гаранционния фонд, т.е. от отчисленията от застраховките на всички водачи, включително и на съвестните.

Тъй като на практика повечето компании вече са въвели своя система “бонус-малус”, при която размерът на изплатените щети също определя цената за следващата година, възможно е те да работят със свои ценоразписи. Това на практика ще увеличи още повече клиентите, които предпочитат

сами да си плащат и правят леките ремонти, например

одрасквания Защото практиката сега е, ако застрахователят плати подобни ремонти, да увеличи със същата сума полицата следващата година.

Наредбата се основава на решението методиката да бъде децентрализирана, което означава, че всяка компания сама ще решава бонус и малус точките и ще определя цени в зависимост от политиката си. Но трябва критериите за оценка да бъдат публично обявени на сайта на компанията.

Информация за историята на автомобила и нарушенията на водача ще дава информационната система на Гаранционния фонд. Проверката ще става по комбинация от ЕГН или БУЛСТАТ на собственика и VIN, номера на рамата или регистрационен номер на превозното средство.

Исканата информация ще бъде само за съответната кола и застрахователите няма да имат достъп до регистъра на застрахователните претенции за различни возила и различни собственици. Така ако семейство има

два или три автомобила и причини щети с единия,

това няма да променя цената на полиците за останалите две коли.

Данните за нарушения и произшествия ще бъдат за пет години назад, т.е. до 2020 г. Съответният бонус или малус в цената ще се променя всяка година в зависимост от поведението на водача през предишния срок на полицата, т.е. за година назад.

Ако за петгодишния период колата е сменила собственика си, данните ще се дават за ползвани обезщетения по застраховката след последната смяна на собствеността. Целта е

новият собственик да не наследява малус точките от предишния.

За да няма злоупотреби с препродажби на коли с лоша история и съответно скъпа полица, наредбата предвижда да се проследяват целеви прехвърляния между свързани лица. Забрана за такива сделки не може да има, но ако системата установи, че е налице подобна сделка, застрахователят ще получи пълната пътна история на колата.

Например ако съпрузи си прехвърлят собственост на кола, за да заличат историята на този от двамата, който е с повече нарушения, застрахователят ще получи информация, че новият собственик е свързан със стария и прехвърлянето е фиктивно. При Гаранционния фонд ще се съхранява информация за заведените претенции и изплатените суми, така че компаниите задължително ще посочват кой е виновен за щетата.

Собствениците на електрически тротинетки също трябва да имат задължителната полица, предвижда наредбата. Това изискване вече е записано в Закона за движение по пътищата и в Кодекса за застраховането.

Без “Гражданска отговорност” по пътя могат да се движат само превозни средства с тегло до 750 килограма, самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател и самобалансиращи се превозни средства.

По света системата намали тежките катастрофи

Системата “бонус-малус” е широко разпространен механизъм в застраховането в Европа и по света. Целта ѝ е да превърне полицата в инструмент за намаляване на произшествията.

Няколко положителни ефекта вече отчитат в държавите, които я прилагат. Първият е справедливото ценообразуване. Системата действа като дисциплиниращ фактор. Водачите стават по-внимателни, за да избегнат наказателните точки и свързаното с тях оскъпяване на застраховката. Тъй като полицата е задължителна за всички, това води до намаляване на инцидентите. Особено ако сред критериите за оценка на поведението с по-голяма тежест са тези, свързани с висока скорост или хулиганско поведение на пътя.

Отчита се и намаляване на застрахователните измами, защото има централизирано следене на историята на водача, достъпно за всички компании и така се ограничава възможността за прикриване на виновни. В много европейски страни бонус-малус системата следи досието на шофьора, а не само на превозното средство. При шофиране без произшествия в продължение на години водачите достигат най-ниските класове на риск, което води до осезаемо намаляване на разходите за застраховки.

Скъпите коли и ремонти вдигат цената и на “Каско”

Има предпоставки цените на доброволното “Каско” за автомобилите да се вдигнат, споделят хора от бранша. С уговорката, че повишението няма да е рязко и не за всички. През 2025 г. доброволните полици поскъпнаха с 15%, показват данни на Комисията за финансов надзор.

Очакванията са този тренд да продължи и през 2027 г. и споделянето на риска със застраховател да струва с 5-10% повече, сравнение с тази година.

Основната причина са скъпите ремонти. Части, труд и сервизи вече струват много по-скъпо, затова евтино “Каско” почти няма.

В същата посока действа и увеличаващият се брой на новите скъпи и сложни за поддръжка и ремонт коли. Особено електрическите коли и тези с много електроника са по-скъпи за ремонт, защото дори малък удар води до нуждата от подмяна на скъпи сензори, камери и друга техника, което оскъпява поправката.

Все повече компании използват по-прецизно и по-строго ценообразуване, което зависи и от историята на водача, региона и поведението на пътя, нещо като бонус-малус, но за “Каско”.

Увеличаването на хората, които пътуват зад граница, където средните цени са по-високи, тегли цените и у нас в посока към изравняване със средните поне за Европа.

Затова прогнозата на експертите е, че най-голямо поскъпване ще има за по-скъпите коли, за водачите с лоша история, за тези, които живеят в големи градове и често пътуват извън страната.