Над 500 заявления средно на час се подават за компенсацията от 20 евро за горивата

Подадени са над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата до този петък, съобщава Министерството на труда и социалната политика към петък.

Статистиката показва, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени заявления на час, информира NOVA.

Лицата, на които са изплащани социални помощи през месеците януари и февруари не подават заявления. Компенсацията за тях ще бъде предоставена служебно.