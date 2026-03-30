Българи на уикенд тур в македонско Делчево: малко по-евтин бензин, зеленчуци + кръчма

“Държавата има достатъчно гориво. Поради по-ниските цени голям брой граждани от съседните държави идват при нас, за да си напълнят резервоарите. Увеличено е потреблението в пограничните области с Албания, Косово, Сърбия и Гърция.

Общото потребление е увеличено с около 200 тона дневно

Очаквам поевтиняване на бензина с около 2 денара на литър, а дизелът ще остане или на същата цена, или с леко повишение. Имам информация, че някои от околните летища се снабдяват с керосин от наша фирма.”

Това каза премиерът на РС Македония Християн Мицкоски в неделя пред местни медии. Допълни, че се следят световните борси и ако се наложи, мярката с намаления ДДС за горивата от 18 на 10% ще бъде удължена за още 2 седмици или ще се мисли за други мерки с акцизите.

Македонският премиер не посочи България като страна, от която идват граждани на “бензинов туризъм”, защото разликата в цените в България и зад границата е много малка. В западната ни съседка максималните цени на горивата на дребно се определят всяка седмица от Регулаторната комисия за енергетика и водни услуги.

От 24 март пределните цени са 86,50 денара за А-95, което е 1,40 евро,

за А-98 – 88,50 денара за литър или 1,44 евро, а за дизела цената е 99,50 денара или 1,55 евро за литър.

Големите вериги бензиностанции веднага обявиха, че ще намалят с 2-3 денара цената на колонка за литър, което доведе до спад с 3-4 цента. Така разликата при нас и в РС Македония е около 10-12 евроцента на литър, което няма как да доведе до масов “бензинов туризъм” на българи към съседната държава.

За един резервоар от около 50 литра печалбата би била 5-6 евро, което е икономически необосновано, за да се пътува само с тази цел зад граница.

Като се прибавят разходите за път от граничните градове Благоевград, Петрич, Сандански до първата бензиностанция на съседна територия и превалутирането на евро в денари, шофьорите дори може да излязат на загуба.

Въпреки това обаче благоевградчани масово посещават отсрещния град Делчево в събота, когато е пазарният ден там. Масово купуват зеленчуци и казват, че те са много по-качествени и вкусни. Пазаруват още сирене и кашкавал, като

напоследък хит са суровите кебапчета, които са с малко по-ниски цени

от тук и отново с много добро качество. В последните дни обаче цените на доматите и чушките в Македония скочиха и те вече се търгуват за около 4-4,5 евро за килограм. Краставиците са от 1,5 до 2 евро, а зелената салата – около 50 евроцента. Морковите се предлагат от 0,5 до 1 евро. Зелето стига до 1,5 евро.

Увеличените цени търговците оправдават с високите разходи за производство и транспорт. Масово стопаните в района на Струмица, където е най-голямото селскостопанско производство, са засадили нивите си със зеле и много малко с домати и чушки, за които има повече работа и разходи.

Въпреки че цените не са осезаемо по-ниски, отколкото у нас, благоевградчани купуват заради истинския вкус на македонските зеленчуци. След обиколката на обновения преди 2-3 години пазар в Делчево, по традиция българите сядат на обяд в заведение. Там вече сериозно се усеща разликата в цените и качеството и на храната, и на обслужването.

Двама души спокойно могат да се нахранят с тристепенно меню за общо около 20 евро. Порциите са големи, вкусът – домашен. Македонски заведения са предпочитани и за семейни тържества или фирмени банкети от благоевградчани.

В почивните дни семейства и приятели масово ходят на ресторант в близките до границата Делчево, Берово, Струмица. Туристически агенции предлагат еднодневни турове с посещение на културно-исторически обекти, пазар и обяд.

Покрай бензиновия туризъм българите в Северна Македония посещават и пазарите, въпреки че цените и там са се вдигнали.

