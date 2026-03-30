Драстичен ръст на предлагането на недвижими имоти в началото на 2026 г.

8588 сделки за недвижими имоти са сключени в София за първото тримесечие на 2025 г., а са взети 5062 ипотеки. За Пловдив, Варна и Бургас сделките за имоти за същия период са 8418, а броят на ипотеките е 3389, показват данни на Агенцията по вписванията. Това е абсолютен 20-годишен пик, коментира в сутрешния блок на Би Ти Ви Гергана Бахчеванова, директор на брокерска агенция.

Разумно е сега купувачът да прецени дали да направи неразумния ход и да закупи имот веднага, или да се позамисли, да огледа какво се случва на пазара. Януари и февруари имаше драстичен ръст на предлагането, което пък прави избора на купувача малко по-сложен, добави тя.

По данните на Агенцията новите купувачи през 2026 г. са с 10% по-малко спрямо 2025, докато активните оферти са с 26% повече.

Януари беше месец, в който банкерите брояха стотинки, защото влизането на еврото отложи много процеси, свързани с ипотечното кредитиране. По статистики на БНБ има ръст от около 14% в ипотечното кредитиране, което потвърждава хипотезите, че по-голям процент от сделките са с ипотеки. Цените се покачиха предварително, а не при самото влизане в еврозоната. Сега влизаме в едно ново, различно равновесие, където има по-балансирано търсене и предлагане. В момента има намален спекулативен интерес в инвестиции в имоти, обясни кредитният посредник Деян Василев. По думите му сега има ниски лихви, но и здравословен сегмент купувачи, които търсят по-луксозно жилище с по-голяма ипотека