Васил Велев: Ще има ръст на инфлацията. Въпросът е той да бъде по-умерен

Пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток и растящите цени на горивата предлага правителството на стойност около 100 милиона евро. Те са насочени към отраслите, които в момента са най-засегнати от цените на енергоносителите и към уязвимите групи от населението, а целта е да не се допусне сериозен ръст на инфлацията. Щаб в МС ще следи цените на електроенергията и на храните. Какъв ще е ефектът от всичко това, коментираха Васил Велев, председателят на ОС на АИКБ и Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа", с утрешния блок на Би Ти Ви.

"Инфлацията, която се задава, е глобална и трудно може да бъде пресечена. Ще има ръст на инфлацията. Въпросът е той да бъде по-умерен и да няма мерки, които да подклаждат инфлацията. Когато има ограничение на доставките с 20% на петрол в света, навсякъде се отива към ограничаване на потреблението, а тази мярка насърчава потреблението - освен това тя взима от всички, вкл. от тези, които нямат автомобили, и дава на хората с автомобили да продължава да карат, вместо да се ползва градски транспорт", коментира Васил Велев.

"Няма как да спре инфлацията. Ако направим така, че вземем заем и го раздадем, не е ясно на кой, за да не се качат цените - пазарите са свързани, т.е ще стане така, че той ще изтече навън и цените така или иначе ще се покачат", обясни още Велев.

"Ние обаче имаме възможност да ограничим инфлацията с много по-мощни средства, но ние сме си самопричинили два пъти по-скъпа енергия за предприятията, отколкото е в САЩ, Китай Русия, което води до по-малки възможности на индустрията да плаща по-високи доходи. Губи конкурентноспособност. Затварят се работни места", заяви председателят на ОС на АИКБ.

"Това може да се премахне с едно просто решение - увеличаване на емисиите или мораториум върху търговията с емисии, защото ние, за да произведем един мегаватчас в "Мариците", които струват 50-60 евро, плащаме още 100 евро за емисии, което не правят нашите конкуренти и плаща 10 пъти по-малко", коментира още Велев.

"Трябва да отбележим, че ние се намираме се в начален етап на стагфлация - нарастваща инфлация и респективно икономически застой. Нарастваща инфлация от това, което ние сами си създадохме, а икономическият застой се получава в следствие на загубата на конкурентноспособност, не само на българската икономика, а на цялата европейска икономика. Рефлексията от тези два фактора - обедняване на хората, увеличаване на безработицата - това са неща, които нас ни очакват", обясни Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа".

"Напрежението е факт - има го от началото на година с политическия егоизъм, който нашият политически елит прояви в края на миналата година, когато се отказаха от приемането на редовен бюджет. Този политически егоизъм доведе до връзване на настоящия служебен кабинет, а може би и на следващ служебен кабинет, ако след изборите нямаме някакъв нормален резултат не се вразумят да създадат редовен кабинет. Затова на срещата с премиера ние призовахме този кабинет да започне подготовката на редовен бюджет за държавата", коментира още Партениотис.