30% от електричеството в Европа за последното денонощие е от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 30 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 25,8 процента от общото количество електроенергия от този източник (1549 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,2 процента (251 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Швеция (411,9 процента - реализирано е повече производство, отколкото е било потреблението в страната - бел. ред.), Дания (91,2 на сто) и Ирландия (62,5 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (454,2 гигаватчаса), Испания (233,5 гигаватчаса) и Франция (190,1 гигаватчаса), сочи още справката.