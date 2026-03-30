Още само ден за плащане на данъците с отстъпка

НАП подсеща, че има още ден за плащане на данъка с отстъпка. СНИМКА: pixabay

Отстъпка от 5% от данъка за довнасяне могат да ползват физическите лица, ако подадат годишната си декларация до 31 март. За да се спестят тези пари, хората трябва да подадат декларацията си по електронен път до утре, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, напомнят от НАП.

Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2025 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците, на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд "Земеделие"; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията.

Преди да потвърдят попълнената декларация, данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират - ако това се налага, след което да я подадат.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2026 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Настоящата данъчна кампания е първата, откакто България стана официално член на еврозоната. Данъкоплатците трябва да имат предвид, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро.

