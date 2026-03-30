Генералният директор на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) подчертава нуждата от спешни механизми за преразглеждане на цените и справедливо разпределение на риска в строителните договори

- В България строителният сектор в момента обсъжда как механизмите за индексация на цените могат да се използват в строителни договори с частни възложители. От гледна точка на Европейската федерация на строителната индустрия, каква е причината темата да се превърне във водеща на деня?

- Всъщност войната в Украйна оказа сериозен натиск върху цените на енергията и върху веригите на доставки в строителството, а последните събития в Близкия изток допълнително задълбочават тази нестабилност.

Тази геополитическа несигурност е неблагоприятна както за строителните компании, така и за инвеститорите.

Повишаването на цените на петрола имат както непосредствен, така и дългосрочен ефект – от една страна върху оперативните разходи (включително транспортирането на механизация между обектите), а от друга и върху цените на редица строителни материали, които са производни на петрола. Такива са например битумните продукти (асфалт и покривни мембрани), пластмасите (като PVC тръби и изолации), синтетичният каучук, лепилата и боите.

Съвкупността от тези фактори прави темата относно механизмите за индексация изключително актуална и от първостепенно значение за целия сектор.

- Как, според Вас, строителните компании в Европа се справят в момента със силното колебание на разходите при изпълнението на дългосрочни проекти?

- Проблемът не е нов и в миналото сме се сблъсквали с подобни ситуации, които оказват влияние върху ценовите равнища.

Поради тази причина в редица държави, включително България, бяха въведени механизми за преразглеждане на цените, основно при обществените поръчки, с цел да се отразят по-добре големите проекти с дълъг срок на изпълнение. Въпреки това подобни практики не са приложени във всички държави членки.

Що се отнася до частните договори, включително при мащабни проекти, липсва напълно унифициран подход. В много случаи страните предпочитат да договарят условията по преразглеждане на цените индивидуално, в зависимост от конкретния проект и отношенията между възложител и изпълнител.

- Означава ли това, че Европейската федерация на строителната индустрия не вижда проблем в настоящата ситуация, пред която са изправени изпълнителите?

- Напротив, нестабилността, с която се сблъскваме и колебанията в цените трудно могат да бъдат предвидени при изготвянето на оферта. Това е особено валидно за големи проекти, които изискват значителни количества материали и се изпълняват в продължение на няколко години.

Не е реалистично една строителна компания да закупи предварително големи обеми стомана или цимент и да ги съхранява с цел да се предпази от бъдещи ценови увеличения. Поради това считаме, че във всеки договор следва да бъде предвиден механизъм за преразглеждане на цените, който да позволява отчитането на подобни пазарни развития.

Не е нито справедливо, нито ефективно тези рискове да бъдат поемани единствено от изпълнителите.

- Какви видове механизми за коригиране на цените се използват понастоящем на различните европейски пазари? Има ли конкретни най-добри практики, които са се доказали като ефективни за изпълнителите?

- Не съществува единен механизъм, всеки подход следва да бъде съобразен със спецификите на съответния сектор и национален пазар.

В повечето случаи използваните механизми се базират на референтни индекси, които задействат индексация на цените, предвидени в първоначалния договор, когато тези индекси достигнат или надвишат определен праг.

- Според Вашия опит, как инвеститорите, изпълнителите и клиентите могат да работят заедно, за да управляват тези рискове по балансиран начин?

- Строителните проекти, особено мащабните, не следва да се разглеждат като обикновени търговски сделки между купувач и продавач. Те представляват дългосрочно сътрудничество между възложителя и изпълнителя на строителните дейности.

В този контекст, е в интерес и на двете страни проектът да бъде реализиран в срок, с необходимото качество и в рамките на определен бюджет.

От гледна точка на клиента също е важно изпълнителят да може да изпълни поетите ангажименти, поради което рисковете и особено непредвидимите такива, следва да бъдат разпределени по справедлив и балансиран начин.

- Какво послание бихте отправили днес към българските строителни компании и предприемачи?

- Строителните проекти включват широк спектър от рискове. Част от тях – например техническите, могат да бъдат предвидени и управлявани от изпълнителите. Други, свързани с външни и непредвидими фактори, особено в условията на настоящата геополитическа нестабилност, следва да бъдат разпределени по балансиран начин между всички участници в проекта, включително клиента – независимо дали е публичен или частен.

Поради това е от ключово значение въпросът за преразглеждане на цените да бъде разгледан още в началните етапи на обсъждане и преговори. Търсенето на решения след стартирането на проекта обикновено не е ефективен подход за справяне с подобни предизвикателства.