Битовите отпадъци в България достигат 490 кг на човек от населението през 2024 г.

Количеството битови отпадъци, генерирано от човек от населението в Европейския съюз, е възлизало на 517 кг през 2024 г. – с 6 кг повече спрямо 2023 г. и с 38 кг над равнището от 2014 година. Това съобщи днес на страницата си европейската статистическа агенция Евростат, цитирана от БТА.

Отчитат се съществени разлики в количеството битови отпадъци в страните от ЕС. Най-много битови отпадъци през 2024 г. са произвели при жизнената си дейност хората в Австрия (782 кг на човек), Дания (755 кг) и Белгия (699 кг), а най-малко в Румъния (305 кг, данни от 2023 г.), Естония (375 кг) и Полша (387 кг).

Няма налични данни на Евростат за количествата битови отпадъци в седем страни от ЕС през 2024 г. – Австрия, Ирландия, Чехия, Гърция, Италия, Румъния и България, поради което за тях са представени данните от 2023 г.

В България генерираните битови отпадъци на човек от населението са възлизали на 490 килограма през 2023 г. – равнище, което е записано и за 2024 г. поради липса на по-актуални данни. Така битовите отпадъци у нас, произведени от на човек от населението, са нараснали за трета поредна година, след като за последен път са намалели през 2020 г. – до 432 килограма.

Страната ни е била четиринадесета сред страните в ЕС с най-голямо количество битовите отпадъци на човек от населението през 2024 г., отчита още Евростат.

През 2014 г. средното количество битови отпадъци на човек в България е било 451 кг или с 39 кг по-малко в сравнение с 2023 г., докато за същия период в ЕС увеличението е било с 32 килограма.

За периода 2014 – 2024 г. количеството на битови отпадъци на човек от населението се е увеличило в 20 страни от ЕС, като Белгия (+274 кг), Чехия (+228 кг) и Австрия (+217 кг) са били начело в класацията, отбелязвайки най-значителни повишения. В същото време най-много са намалели битовите отпадъци на човек от населението в Нидерландия (-54 кг), Дания (-53 кг) и Финландия (-25 кг).

През 2024 г. в ЕС са рециклирани средно 248 кг битови отпадъци на човек от населението, или 48,1 на сто от средното количество, което човек е генерирал. Този дял расте в сравнение с 2023 г., когато е бил 48 на сто (246 кг на човек), както и спрямо 2014 г. - 43,0 на сто (208 кг на човек).