Ново обединение на авиацията, иновациите и високите технологии „Вашите криле". Министър Младенова: България може да е лидер

България има потенциал да бъде не само участник, но лидер в сфери като космическите технологии, изкуствения интелект, авиацията, киберсигурността и роботиката. Силно вярвам, че в днешно време успехът не се постига от отделни участници, а от екосистема, която може да свързва знанието с практика, идеите с инвестиции, талантите с възможности. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова по време на днешното учредяване на клъстер „Вашите криле" в Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Новата инициатива обединява авиацията, иновациите, високите технологии, бизнеса, науката и образованието. „Когато всички те се събират на едно място се създава среда, в която иновациите могат да се раждат, развиват и най-важното да намират реално приложение", каза Младенова и подчерта, че клъстерът е едно ново партньорство с визия за бъдещето и е силен знак, че има хора с визия, смелост и амбиция.

Oрганизацията поставя като фокус младите хора и развитието на таланти в авиационния, космическия, високотехнологичния сектор.

„Авиацията винаги е била символ на напредък и смелост да се погледне отвъд хоризонта. Развитието на иновационна екосистема, на научни изследвания и внедряване на нови технологии са не само важни, а вече са и стратегически необходими", добави Младенова. Пред присъстващите тя каза, че е очертала темите технологичен трансфер, внедряване на иновации, връзката между науката и бизнеса като основни приоритети в работата на министерството. „Това може да придвижи крачка напред нашата икономика", добави още министърът.

„Вярвам, че клъстер „Вашите криле" ще се превърне в платформа за смели космически идеи и в двигател на иновации и иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи. МИР подкрепя с различни политики и финансови инструменти новите технологии, модернизацията и дигитализацията на бизнеса, както и инвестициите в сектори с висока добавена стойност", заключи тя и пожела на българските таланти идеите им да полетят високо – отвъд граници и очаквания.

Учредителите на клъстера са Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ), Обединено Дрон общество, Фондация „Български Военновъздушни Сили", Професионална асоциация за роботизации, автоматизации и иновации (PARAi), Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, Българска Авиационна Асоциация, Асоциация на свръхлекaта авиация в България, Българска федерация по авиомоделизъм, Българска асоциация Defence Industry Club.

Сред целите, които очертаха от новата инициатива, са стимулиране на научноизследователска дейност, трансфер на технологии и внедряване на иновативни решения в авиацията, космическите приложения и автономните системи; развитие и внедряване на решения, базирани на изкуствен интелект, за оптимизация на процеси, анализ на данни, управление на трафика и повишаване на безопасността; укрепване на киберсигурността в авиационната и аерокосмическата инфраструктура, включително защита на критични системи, данни и комуникации; насърчаване на дигитализацията, автоматизацията и устойчивите технологии в авиационната и аерокосмическата индустрия; изграждане на стратегическа визия за развитието на авиацията, изкуствения интелект и космическите технологии в България като част от европейската и глобалната иновационна екосистема и развитие на млади кадри в областта.

В събитието участваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на АБАИ Тодор Иванджиков и др.