Тотото спряло изплащане на печалби от над 5000 евро след смяна на ръководството

Министерството на младежта и спорта в официална позиция: Не споделяме и не подкрепяме политики за преминаването на Български спортен тотализатор в частни ръце, дружеството трябва да е държавно

Четирима членове на управителния съвет на тотото, начело с изпълнителния директор Любомир Петров, са освободени със заповед на служебния министър на спорта Димитър Илиев от миналия четвъртък. Това стана ясно на пресконференция, която те свикаха в понеделник.

Според Любомир Петров смяната е станала часове след като от държавното предприятие са превели 1,8 милиона евро на министерството за негова дейност, както изисква законът. Имало и втора заповед, която забранила всякаква дейност на ръководството.

Така от тотото обясниха защо пред журналисти защо са спрели изплащането на печалби от над 5000 евро, както и парите по разсрочените плащания на спечелени джакпоти. Работи обаче системата онлайн, защото е автоматизирана и не изисква човешка намеса.

"По принцип според закона за публичните предприятия всичко трябва да стане с конкурс. Такъв няма. Преди година аз бях класиран първи от 10 кандидати", обясни Любомир Петров и предупреди, че ще има съдебно дело. Той показа, че за 2025 г. тотото е постигнало абсолютно всички рекорди в историята си.

"Не знам какво общо има тотото с провеждането на честни избори. Или пък "Академика", където е сменен целия борд, или "Национална спортна база", където са махнати трима", обясни още вече бившият изпълнителен директор Петров.

Много от служителите дойдоха да подкрепят шефовете си.

По-късно от Министерството на младежта и спорта излязоха с позиция, в която заявиха, че министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ.

Ето и цялата позиция:

Във връзка с изнесената информация по време на пресконференция на освободения вече изпълнителен директор на „Български спортен тотализатор" ДП (БСТ) и направените публични твърдения относно ограничаване на плащания, Министерството на младежта и спорта счита за необходимо да внесе следните уточнения:

Съгласно действащото българско законодателство, министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. Управлението на тези субекти се осъществява от техните органи при спазване на изискванията на Търговския закон и приложимата нормативна уредба.

В този контекст, с оглед гарантиране на законосъобразността и стабилността на управленските процеси, министърът на младежта и спорта е изпратил официално писмо до БСТ, с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър. Изпратеното писмо цели избягване на потенциални правни рискове. След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания.

По отношение на управленските промени в БСТ следва да се отбележи, че всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните.

Относно причините за освобождаването – ръководството на Министерството на младежта и спорта не споделя и не подкрепя политики, насочени към преминаване на „Български спортен тотализатор" ДП в частни ръце, като поддържа позицията, че предприятието следва да продължи да функционира като държавно дружество със значима обществена функция. В този смисъл няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес.

Във връзка с публично коментирания тираж „5 от 35" от месец март 2025 г. и изтегленото число 41 напомняме, че към този момент г-н Любомир Петров е бил член на Управителния съвет на БСТ и като такъв е част от отговорните за управлението на предприятието лица.

Министерството подчертава, че всеки министър, в рамките на своите законови правомощия, има право да формира управленски екип, като е отговорен за действията му, докато е министър.

В този смисъл буди недоумение заявеното – от кого е бил назначен един или друг служител, при положение че години след това следващи ръководства са избрали да работят с него.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да действа при стриктно спазване на закона, принципите на прозрачност и защита на обществения интерес.