ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Тотото спряло изплащане на печалби от над 5000 евро след смяна на ръководството

Любомир Петров обясни, че ръководството на тотото е сменено след рекордната година.

Министерството на младежта и спорта в официална позиция: Не споделяме и не подкрепяме политики за преминаването на Български спортен тотализатор в частни ръце,  дружеството трябва да е държавно 

Четирима членове на управителния съвет на тотото, начело с изпълнителния директор Любомир Петров, са освободени със заповед на служебния министър на спорта Димитър Илиев от миналия четвъртък. Това стана ясно на пресконференция, която те свикаха в понеделник.

Според Любомир Петров смяната  е станала часове след като от държавното предприятие са превели 1,8 милиона евро на министерството за негова дейност, както изисква законът. Имало и втора заповед, която забранила всякаква дейност на ръководството.

Така от тотото обясниха защо пред журналисти защо са спрели  изплащането на печалби от над 5000 евро, както и парите по разсрочените плащания на спечелени джакпоти. Работи обаче системата онлайн, защото е автоматизирана и не изисква човешка намеса.

"По принцип според закона за публичните предприятия всичко трябва да стане с конкурс. Такъв няма. Преди година аз бях класиран първи от 10 кандидати", обясни Любомир Петров и предупреди, че ще има съдебно дело. Той показа, че за 2025 г. тотото е постигнало абсолютно всички рекорди в историята си.

"Не знам какво общо има тотото с провеждането на честни избори. Или пък "Академика", където е сменен целия борд, или "Национална спортна база", където са махнати трима", обясни още вече бившият изпълнителен директор Петров.  

Много от служителите дойдоха да подкрепят шефовете си.
Много от служителите дойдоха да подкрепят шефовете си.

По-късно от Министерството на младежта и спорта излязоха с позиция, в която заявиха, че министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. 

Ето и цялата позиция: 

Във връзка с изнесената информация по време на пресконференция на освободения вече изпълнителен директор на „Български спортен тотализатор" ДП (БСТ) и направените публични твърдения относно ограничаване на плащания, Министерството на младежта и спорта счита за необходимо да внесе следните уточнения:

Съгласно действащото българско законодателство, министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. Управлението на тези субекти се осъществява от техните органи при спазване на изискванията на Търговския закон и приложимата нормативна уредба.

В този контекст, с оглед гарантиране на законосъобразността и стабилността на управленските процеси, министърът на младежта и спорта е изпратил официално писмо до БСТ, с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър. Изпратеното писмо цели избягване на потенциални правни рискове. След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания.

По отношение на управленските промени в БСТ следва да се отбележи, че всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните.

Относно причините за освобождаването – ръководството на Министерството на младежта и спорта не споделя и не подкрепя политики, насочени към преминаване на „Български спортен тотализатор" ДП в частни ръце, като поддържа позицията, че предприятието следва да продължи да функционира като държавно дружество със значима обществена функция. В този смисъл няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес.

Във връзка с публично коментирания тираж „5 от 35" от месец март 2025 г. и изтегленото число 41 напомняме, че към този момент г-н Любомир Петров е бил член на Управителния съвет на БСТ и като такъв е част от отговорните за управлението на предприятието лица.

Министерството подчертава, че всеки министър, в рамките на своите законови правомощия, има право да формира управленски екип, като е отговорен за действията му, докато е министър.

В този смисъл буди недоумение заявеното – от кого е бил назначен един или друг служител, при положение че години след това следващи ръководства са избрали да работят с него.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да действа при стриктно спазване на закона, принципите на прозрачност и защита на обществения интерес.

Любомир Петров обясни, че ръководството на тотото е сменено след рекордната година.
Много от служителите дойдоха да подкрепят шефовете си.
