Русия достави 100 000 тона суров петрол на Куба

Русия съобщи, че петролен танкер със 100 000 тона суров петрол е пристигнал в Куба, като подчерта, че ще продължи да подкрепя съюзниците си въпреки американската блокада, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Танкерът "Анатолий Колодкин" пристигна днес на пристанище в провинция Матансас, съобщи руското министерство на транспорта.

Кремъл заяви, че въпросът за доставката е бил обсъден със САЩ, но Москва счита за свое задължение да подкрепя приятелите си като Куба. "В отчайващата ситуация, в която се намират кубинците, не може да останем безразлични", заяви говорителят Дмитрий Песков. Той не изключи нови доставки, като подчерта, че Москва ще продължи да работи за подпомагане на острова.

Руската доставка идва на фона на енергийна криза в Куба. Президентът Мигел Диас-Канел каза, че страната не е получавала доставки на петрол от три месеца, което според него е довело до масови прекъсвания на електрозахранването. Кубинските здравни власти предупредиха, че кризата увеличава риска за пациенти с тежки заболявания, включително за деца с рак.

САЩ прекъснаха доставките на петрол от Венецуела към Куба, след като заловиха президента Николас Мадуро на 3 януари. Американският президент Доналд Тръмп заплаши и с наказателни мита държави, които доставят петрол на Куба. Вчера обаче той сигнализира за възможна промяна в позицията си.

Куба традиционно разчита на вносни горива за производство на електроенергия, като зависимостта ѝ от външни доставки датира още от времето на сътрудничеството със Съветския съюз след революцията през 1959 г.