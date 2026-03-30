Тест: Някои коли над 50 години консумират по-малко гориво от съвременните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското сипсание Auto Bild измери разхода на гориво на 110 класически автомобила и резултатите са изненадващи. Цели дванадесет по-стари автомобила постигнаха разход на гориво под 6 литра на 100 километра. Абсолютният победител в теста беше Volkswagen Golf I с дизелов двигател с мощност 54 к.с. Първото поколение на компактния автомобил на Volkswagen тежи само 851 килограма и изразходва 3,9 литра дизел на 100 километра.

Журналистите на Auto Bild проведоха теста по местни пътища и магистрали. За сравнение, новият Golf 8 2.0 TDI харчи 4,3 литра на същия маршрут.

Разбира се, новият Golf е оборудван със значителни технологии за безопасност, при сблъсък водачите и пътниците ще имат много по-голям шанс за оцеляване, а масата на автомобила се е увеличила с почти половин тон.

По време на тестовото шофиране Golf I изпускал облаци сажди, а двигателят изпращал силни вибрации в цялото купе. По днешните стандарти това би било непростимо.

Сред бензиновите автомобили, класическият Fiat 500 спечели титлата за най-икономичен с разход от 4,8 литра на 100 километра. Това е по-добре от новия Fiat 500 Hybrid, който завърши същия тест с разход от 5,2 литра на 100 километра. В допълнение към всичко споменато по-горе, съвременният Fiat има 65 к.с., докато старият модел само 18 к.с.

В теста на Auto Bild Trabant изразходва 5,3 литра, колкото и Citroen AX...