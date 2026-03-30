Средностатистическият германец шофира около 13 000 километра годишно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване на DAT Report твърди, че средностатистическият немски шофьор изминава само около 13 000 километра годишно.

Средният годишен пробег на колите в Германия днес е по-нисък, отколкото преди 30 години, а същевременно средната възраст на автомобилния парк се увеличава.

През 90-те години на миналия век средностатистическият автомобил в Германия е изминавал приблизително 14 000 километра годишно. Следващите десетилетия носят забележим спад. Пандемията, работата от вкъщи, ограниченото пътуване и покачващите се цени на горивата доведоха до постепенно спадане на средния пробег до 12 440 километра през 2023 г., най-ниската регистрирана стойност във времевата серия, проследявана от известното проучване на DAT Report.

Днес средностатистическият германец изминава около 13 000 километра годишно, което всъщност е по-малко, отколкото в миналото. Причината са променените навици: работа от вкъщи, по-къси градски разстояния, повече автомобили на домакинство, включително електрически превозни средства, които не изминават дълги разстояния, които си поделят общия пробег.