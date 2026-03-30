Jaguar Land Rover спря производството в един от заводите

Jaguar Land Rover се справи с последиците от кибератака миналата година, но беше принудена да затвори няколко фабрики в резултат на това. В момента няма атака, но във фабриката в Солихъл машините отново ще спрат да работят.

Кибератаката през февруари беше пагубна за Jaguar Land Rover, като претърпя значителна загуба през последното тримесечие на 2025 г. Това се дължи до голяма степен на факта, че просто не можеше да произвежда автомобили в продължение на един месец.

Сега отново има проблеми, само че не причинени от целенасочена атака. Financial Times съобщава, че JLR спира производството на Range Rover и Range Rover Sport до 8 април поради проблеми с доставчик, който не е в състояние да осигури важни части. В резултат на това производствените линии в Солихъл ще бъдат спрени за поне две седмици общо, въпреки че последните пет дни вече бяха планирани като "великденска ваканция".