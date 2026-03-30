ЕС отпуска 7,4 млн. евро за спешно подпомагане на земеделците в България

Държавите членки одобриха предложението на Европейската комисия за мобилизиране на 21,5 млн. евро от селскостопанския резерв за подпомагане на земеделските стопани в България, Естония и Унгария, засегнати от неблагоприятни метеорологични явления през 2025 г., съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Производителите от България ще получат 7,4 млн. евро, тези от Естония –3,3 млн. евро, а за унгарските фермери се отпускат 10,8 млн. евро под формата на извънредна подкрепа, която може да бъде допълнена с до 200% национални средства.

Миналата година земеделските стопани в България, Естония и Унгария претърпяха значителни щети и икономически загуби поради неблагоприятни климатични явления и природни бедствия. България беше изправена пред тежка суша и горещини от средата на юни до края на август, което значително намали производството на слънчоглед и царевица.

Националните органи трябва да разпределят тази помощ до 30 септември 2026 г. и да направят всичко необходимо, така че нейните крайни получатели да са земеделските стопани. Трите страни трябва да уведомят Комисията за критериите, използвани за определяне на индивидуалната помощ, планираното въздействие, прогнозите за плащанията по месеци, както и за равнището на допълнително подпомагане. В уведомлението следва да се посочат и действията за избягване на нарушаването на конкуренцията и свръхобезщетяването.

След като днес получи одобрението на държавите членки, Комисията ще приеме предложението. То ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, така че България, Естония и Унгария да могат да го приложат незабавно.

Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 съдържа резерв в размер на 450 милиона евро годишно за справяне със смущения на пазара и извънредни събития, засягащи производството и дистрибуцията.