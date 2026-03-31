Легендарният V12 на Mercedes вече не се предлага в Европа

Георги Луканов

Mercedes-Maybach S 680, наречен V12 Edition, има масивни златни елементи. Снимка: Мерцедес

Mercedes-Benz спира производството на V12 двигателя за европейския пазар. Легендарният 6-литров битурбо мотор с обозначение M279 отива в историята, а причината е все по-строгите екологични разпоредби и навлизането на стандарта Eвро 7.

Вместо това, модернизиран V8 двигател ще поеме ролята на върховия двигател на марката. Той развива 608 к.с., което е наравно с предишния V12. Mercedes твърди, че новият силов агрегат предлага същото ниво на производителност и комфорт, което клиентите очакват от Mercedes-Maybach S680 .

Но V12 двигателите все още не са напълно изчезнали. Той се задържа на ключови пазари, където все още съществува търсене на такива агрегати, най-вече в Китай, САЩ и Близкия изток.

Интересното е, че обозначението S680 ще остане в употреба в световен мащаб, въпреки че под капака ще има различни двигатели, в зависимост от пазара.

