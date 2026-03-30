Възходящо начало за търговията на Уолстрийт

Основните индекси на Уолстрийт поеха нагоре в началото на новата търговска седмица, възстановявайки се частично от резките спадове в петъчната сесия. Инвеститорите са окуражени от коментари на президента Доналд Тръмп за напредък около преговорите между САЩ и Иран, въпреки че конфликтът в Близкия изток се разраства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви, че САЩ водят сериозни преговори за прекратяване на войната с „по-разумен режим“, визирайки властите в Техеран, но и повтори предупреждението си, че ако не бъде отворен Ормузкият пролив, САЩ може да нанесат удари по иранските нефтени кладенци и електроцентрали.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст с 0,49 на сто до 45 386,54 пункта, а по-широкообхватният S&P 500 прибави 0,26 на сто до 6385,13 пункта към 17:11 часа българско време.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite регистрира по-скромен растеж – с 0,09 на сто до 20 967,284 пункта.

Енергийните дружества, включени в индекса S&P 500, отбелязаха средно поскъпване с 1,5 на сто. Акциите на "ЕксънМобил" (Exxon Mobil) и на „Шеврон“ (Chevron) наддадоха съответно с 3 и 1,5 на сто.