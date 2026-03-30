Г-7 е готова на всички нужни мерки за гарантиране на стабилността на енергийния пазар

Министрите на финансите и енергетиката на страните от Г-7 (САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия) обявиха готовност да предприемат „всички необходими мерки“, за да защитят стабилността на енергийния пазар, както и да смекчат въздействието от нестабилността върху икономиката, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Готови сме да предприемем всички необходими мерки, в тясно сътрудничество с нашите партньори, по-специално за запазване на стабилността и сигурността на енергийния пазар“, дестабилизиран от войната в Близкия изток, пише в изявление, публикувано след видеоконферентната среща.

След онлайн срещата на финансовите министри и централните банкери на държавите от групата Г-7 също така призова в изявление страните „да се въздържат от налагане на неоправдани ограничения за износа на въглеводороди и свързани с тях продукти“, подчертавайки „важността на координираното международно действие“ за смекчаване на ефектите от войната и гарантиране на безопасни и непрекъснати търговски потоци. Индия, например, въведе акцизи върху дизела и керосина за износ, „за да осигури по-добро предлагане за вътрешно потребление“.

Министрите потвърдиха също и „твърдата си ангажираност към функциониращи, стабилни и прозрачни енергийни пазари“, пише БТА.

Министрите подкрепиха и „подходящите мерки за поддържане на адекватно предлагане на световните пазари на петрол и газ“, като отбелязаха и възможностите на Международната агенция по енергията (МАЕ) за управление на търсенето, в зависимост от специфичните обстоятелства на всяка страна, с цел ограничаване на прекомерната нестабилност.

По-рано този месец МАЕ обяви, че страните членки на организацията започват да освобождават на пазара стратегическите си петролни резерви – общо 426 милиона барела, основно суров петрол.

В съобщението след срещата се подчертава също, че централните банки на страните от Г-7 са „твърдо решени да поддържат ценовата стабилност и да гарантират устойчивостта на финансовата система“. Лихвената политика ще остане „зависима от данните“, включително за инфлацията и икономическата активност, особено с оглед на въздействието на цените на енергията и другите суровини.

Министрите от Г-7 потвърдиха и своята „непоколебимата подкрепа“ за Украйна и „ангажимента си да поддържат натиск върху Русия с цел постигане на справедлив и траен мир“.