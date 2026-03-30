Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа за 150 млн. евро на аукцион

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност десет години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за 6 април, става известно от съобщение на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 3,50 процента.

Това ще бъде седми аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 г. показва справка на БТА в данните на Министерството на финансите. До момента поетият дълг през тази година е в размер на 900 млн. евро.