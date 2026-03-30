Горивата дръпнаха нагоре още през март цените на зеленчуци и плодове (Обзор, графика)

Резкият скок на горивата вече е започнал да се отразява на плодовете и зеленчуците. Това показват експресните предварителни данни на НСИ за инфлацията през март.

Месечното поскъпване, което бе започнало да се успокоява от началото на годината и падна до нива от 0,4-0,5%, сега отново поема нагоре, достигайки 0,7%. Подобни нива имаше в последните месеци на 2025 г.

Това се дължи основно на горивата. Дизелът е поскъпнал с 13,2% за месец, бензинът - със 7,5%. Първият ефект от това е, че

транспортните разходи през март са се повишили с 5,5%,

а храните са поскъпнали с 0,5% от началото до края на март. В тази голяма група повишаването на цените обаче е доста непропорционално.

Тестени, млечни, месни и рибни продукти или не са поскъпнали, или са поевтинели леко през март. Не така стоят обаче нещата с плодовете и зеленчуците - при някои от тях за броени седмици цените са се повишили с 29,1%, например при пресните плодове. Отчасти причината за това е, че през този сезон на пазара излизат първите оранжерийни плодове като например ягодите или започва вносът на първите череши от далечни държави, чиито цени често са стряскащо високи.

Също по това време на годината на пазара излизат и първите оранжерийни зеленчуци, а точно пресните листни зеленчуци само през март са поскъпнали с 8,8%, показват данните (виж инфографиката).

Земеделски производители предупредиха още в началото на март, че

цените на горивата са само единият им проблем

- по-остро стои въпросът с внезапно поскъпналите азотни торове. Международните им цени буквално избухнаха, удвоявайки се още в първите дни след нападението над Иран, защото почти една трета от световното им производство е в района на Персийския залив. Много заводи за торове в Иран, ОАЕ и Катар пострадаха от бомбардировките, а тъй като те се произвеждат само с помощта на природен газ, чиито доставки бяха прекъснати, на практика цените им тръгнаха нагоре по целия свят. Преди дни от асоциацията на зърнопроизводителите изразиха недоволство, че мерките на кабинета не включват и помощ за торовете, а те са критични за всички култури, тъй като без тях добивите падат наполовина.

Извън плодовете, зеленчуците и транспорта няма друга група стоки, които да бележат видим ръст на цените през март, а където има някакво движение, то е под 1%. Стоките за обзавеждане на дома и мебелите, както и развлеченията дори поевтиняват леко.

Мартенското изследване на бизнес климата в България обаче показва, че ръстът на цените

се очертава по-дълготрайна тенденция

Мениджърите от всички браншове с изключение на строителството прогнозират повишаване на цените през следващите 3 до 6 месеца. При търговците повече от една трета очакват силно увеличение на цените на дребно.

Най-голямото опасение на бизнеса у нас в момента се очертава несигурната икономическа среда, пред която традиционният проблем с недостига на работна ръка и останалите предизвикателства отстъпват на второ място.

Всичко това води дотам, че общият показател на бизнес климата през март е паднал не просто до нивото му от февруари 2022 г., когато започна войната в Украйна, а дори малко по-ниско.

От друга страна, ръстът на цените на производител, които се смятат за ранен предвестник на инфлацията, през март се е повишил с 8,4% на годишна база - процент, почти тройно по-висок от реалната годишна инфлация, която според експресните данни на НСИ за март е 3,9%.