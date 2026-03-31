Азиатските борси се сринаха, а петролът премина 106 долара след заплахата на Тръмп срещу Иран

Азиатските борси отчетоха рязък спад в ранната търговия във вторник, а цените на петрола скочиха, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи ключовия ирански износен терминал остров Харк.

Южнокорейският Kospi се понижи с повече от четири процента, а японският Nikkei загуби 2,24 на сто, преди частично да възстановят позициите си. Цената на американския бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 3,30 на сто до 106,28 долара за барел, след като в понеделник затвори над 100 долара за първи път от началото на войната. Международният бенчмарк Брент поскъпна с 2,23 на сто до 109,78 долара.

Тръмп заплаши в понеделник да унищожи остров Харк заедно с електроцентрали и инсталации за обезсоляване, ако Техеран не приеме бързо споразумение, включително за отваряне на Ормузкия проток. Експерти предупреждават, че унищожаването на гражданска инфраструктура би било нарушение на международното хуманитарно право и би могло да се разглежда като военно престъпление. Въпреки заплахите Тръмп намекна, че дипломацията напредва.

Пазарната реакция идва на фона на ескалиращо напрежение в Близкия изток, след като Иран блокира Ормузкия проток - ключов плавателен път, през който преминава една пета от световния петрол. Азиатските борси, силно зависими от енергийния внос, бяха сред най-тежко засегнатите, като инвеститорите се насочиха към активи-убежища, съобщава БГНЕС.