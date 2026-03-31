Ирина Щонова: Щаб ще следи ситуацията с торовете и транспортните фирми

В момента няма криза с горивата, а по-скоро сътресение и шок. Това заяви служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова по Нова тв по повод растящите цени на горивата заради войната в Иран. Според нея обаче има какво да се направи - искаме да спрем инфлацията в самия й зародиш, заяви още тя. Ако кризата се задълбочи, социалното министерство ще предприеме още мерки, освен 20-те евро помощи, заяви тя.

Към Министерския съвет се създава щаб, който ще наблюдава ситуацията с торовете, транспортния сектор и земеделието. Издърпват се всички плащания напред, торовете ще бъдат налични, фабриките работят и за нашите производители ще има торове, каза Щонова.

Според нея практиката със слагане на таван на цените не работи, защото удря пак най-уязвимите. Възможна друга облекчаваща мярка, за която обаче трябва да се иска разрешение от Европа е спирането на екотаксите, включени в цената на електроенергията.

Намаляване на ДДС ставките също не работи като мярка. За най-уязвимите са важни цените на продуктите от първа необходимост, каза още Щонова.