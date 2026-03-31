КЗП: Няма увеличение на цените на основните хранителни стоки след въвеждане на еврото

От въвеждането на еврото към настоящият момент не наблюдаваме сериозно увеличение на цените на основните хранителни продукти. Това каза по БНТ Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите.
От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби.
Увеличение се наблюдава в ресторантския бизнес, сферите на услугите, туризма и транспорта, добави той.
"Мога да ви гарантирам, че преходът от въвеждането на еврото не доведе до скок на цените на храните", увери Колячев.
"Кажете ми кое е поскъпнало? Като абсолютна стойност цената на месото намалява, но има леко изкривяване в цената на рибата, маслото, кашкавала, сиренето. Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели в КЗП след въвеждане на еврото", коментира Колячев.
КЗП планира за Великден масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани, допълни той
"Моля търговците да бъдат изрядни, защото ние не искаме да налагаме такси", призова председателят на КЗП.
