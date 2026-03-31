КЗП: Няма увеличение на цените на основните хранителни стоки след въвеждане на еврото

2636
Александър Колячев СНИМКА: Архив

От въвеждането на еврото към настоящият момент не наблюдаваме сериозно увеличение на цените на основните хранителни продукти. Това каза по БНТ Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите.

От началото на въвеждането на еврото са извършени над 8000 проверки, 825 акта са съставени и над 1 милион евро са връчените глоби.

Увеличение се наблюдава в ресторантския бизнес, сферите на услугите, туризма и транспорта, добави той.

"Мога да ви гарантирам, че преходът от въвеждането на еврото не доведе до скок на цените на храните", увери Колячев.

"Кажете ми кое е поскъпнало? Като абсолютна стойност цената на месото намалява, но има леко изкривяване в цената на рибата, маслото, кашкавала, сиренето. Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели в КЗП след въвеждане на еврото", коментира Колячев.

КЗП планира за Великден масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани, допълни той

"Моля търговците да бъдат изрядни, защото ние не искаме да налагаме такси", призова председателят на КЗП.

 Очаквайте подробности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

