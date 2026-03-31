Полша въвежда таван на цените на горивата на колонката

Министърът на енергетиката на Полша обяви максимално допустимите цени на горивата на дребно по бензиностанциите, които влизат в сила от утре, в съответствие с приетия с приоритет закон за намаляване на ефекта от рязкото поскъпване на суровия петрол вследствие на конфликта между САЩ и Израел с Иран, предаде Полската агенция по печата (ПАП) и БТА.

Цените на суровия петрол тип "Брент" надхвърлиха 115 долара за барел днес, в сравнение с малко над 70 долара преди началото на конфликта на 28 февруари.

В отговор полското правителство ускори приемането на законодателство, което позволява административно определяне на таван на цените на бензина и дизела на дребно, както и временно намаляване на данъците върху горивата.

В официално съобщение Милош Мотика определи максималната цена на бензин А95 на 6,16 полски злоти (1,44 евро) за литър, а на стандартния дизел – на 7,60 злоти (1,77 евро), считано от утре. Това представлява намаление от около 1,20 злоти (0,28 евро), или приблизително 13–17 процента спрямо предишните пазарни цени.

Търговците на горива, които надвишат определените максимални цени, ще бъдат санкционирани с глоби до 1 милион злоти (233 175 евро).

Енергийният министър ще актуализира ценовите тавани ежедневно в съответствие с пазарните промени.

Според министерството на финансите намаляването на акциза върху горивата ще струва на полския бюджет около 700 милиона злоти (163 милиона евро) месечно, а намаляването на ДДС върху горивата се очаква да намали приходите с още 900 милиона злоти (210 милиона евро) на месец.