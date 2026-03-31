Цените на петрола са стабилни в азиатската търговия днес, инфомира Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Войната в Близкия изток, която разтърси световни енергийни пазари, продължава вече пета седмица без сигнали за приключването й.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 0,14 на сто до 107,24 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI отстъпват с 0,05 на сто до 102,83 долара за барел.

Цените на петрола скочиха през март на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, като от началото й Брентът е поскъпнал с над 40 процента. Очаква се контрактите да приключат с рекордно месечно повишение на цените, допълва Ройтерс.

Месец след началото на войната на пазара продължават да се наблюдават силни колебания на фона на потока от новини, докато напрежението и атаките между САЩ, Израел и Иран ескалират.

"Изглежда, че пазарите преминаха от просто механично търгуване въз основа на новините... към режим на малко повече страх, при който се избягва поемането на риск", заяви Вишну Варатан, ръководител на отдела за макроикономически изследвания за Азия (с изключение на Япония) в "Мидзухо" (Mizuho).

"Това отчасти може да е свързано с отдалечаването от предишната преценка, че има голяма вероятност (президентът на САЩ Доналд) Тръмп да успее да контролира времевата рамка...и насочване към опасения или страх от по-продължителен конфликт", допълва експертът.

Оптимизмът на пазарите леко се засили, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е казал на съветниците си, че е "готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен".