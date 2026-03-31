Еврото леко поскъпва спрямо долара и поевтинява спрямо други световни валути

Курсът на еврото спрямо долара леко се повиши в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Еврото прибави 0,05 на сто до 1,1467 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс от 1,1484 д. за евро, припомня БТА.

Спрямо другите водещи световни валути еврото поевтинява спрямо британската лира (с -0,09 на сто до 0,8685 бр. лири), японската йена (-0,01 на сто до 182,98 йени) и поскъпва минимално спрямо швейцарския франк (+0,02 на сто до 0,9167 шв. фр.).